Появилось видео как толпа мужчин поднимает дерево, раздавившее машину в Башкирии

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Появилось видео субботнего происшествия в Иглинского района. На нем толпа мужчин освобождает иномарку от рухнувшего на нее тополя. Очевидцы уверяют, что стояла безветренная погода и дерево упало нежданно-негаданно.
По информации очевидцев от падения пострадала беременная 30-летняя женщина. Состояние ее здоровья пока неизвестно, мы запросили его в минздраве республики. По информации которая пока не имеет подтверждения пострадавшая получила травму головы и плеча.