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Появилось видео как толпа мужчин поднимает дерево, раздавившее машину в Башкирии

9 июля 2023, 11:40
Фото: телеграм-канал БашДТП

На видео попало как толпа мужчин освобождают от дерева раздавленную всмятку машину

Видео слаженной работы очевидцев опубликованы в телеграм-канале БашДТП 9 июля.

Появилось видео субботнего происшествия в Иглинского района. На нем толпа мужчин освобождает иномарку от рухнувшего на нее тополя. Очевидцы уверяют, что стояла безветренная погода и дерево упало нежданно-негаданно.

По информации очевидцев от падения пострадала беременная 30-летняя женщина. Состояние ее здоровья пока неизвестно, мы запросили его в минздраве республики. По информации которая пока не имеет подтверждения пострадавшая получила травму головы и плеча.

Видео: телеграм-канал БашДТП
В Башкирии беременная женщина пострадала от дерева упавшего на палаточный лагерь
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#Ирина Деревянчук#Происшествия#Новости Башкирии#Летний оздоровительный отдых#Лето#18+#Автомобиль#Видео
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