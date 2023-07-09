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О львице по объявлению из Уфы рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова

9 июля 2023, 08:20
Фото: телеграм-канал Светланы Радионовой

Глава Росприроднадзора России раскрыла состояние контрабандной львицы из Уфы

Милое видео о том как маленькая большая кошка растет и проводит досуг появилось в канале Светланы Радионовой 8 июля.

С львицей Симбой, которая в Уфе оказалась странным образом, а потом и вовсе оказалась никому не нужна, все отлично. У нее даже зажило странное пятно на лбу и живет она сейчас не одна, а в большой компании других маленьких львят.

— Мы проведали нашу подопечную в парке львов «Земля Прайда». За полтора месяца малышка выросла, набрала вес и чувствует себя просто замечательно — вот что делают с животным любовь, внимание и забота от чистого сердца. Владельцы парка сделали большое дело — полностью вылечили её и снова научили доверять людям. Теперь Симба живёт в большом вольере и общается со своими сородичами, — написала глава природоохранного ведомства.
Видео: телеграм-канал Светланы Радионовой

Напомним, в мае изъятого ранее у владельца в Уфе львенка передали в парк львов «Земля Прайда» в Подмосковье. Известно, что ранее маленькая львица содержалась в ненеадлежащих условиях, а также подвергалась жестокому обращению со стороны бывшего хозяина. Сначала ее видели разъезжающей в машине, а потом увидели на сайте объявлений, где котенка хотели продать.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Видео
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