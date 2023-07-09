О львице по объявлению из Уфы рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
С львицей Симбой, которая в Уфе оказалась странным образом, а потом и вовсе оказалась никому не нужна, все отлично. У нее даже зажило странное пятно на лбу и живет она сейчас не одна, а в большой компании других маленьких львят.
— Мы проведали нашу подопечную в парке львов «Земля Прайда». За полтора месяца малышка выросла, набрала вес и чувствует себя просто замечательно — вот что делают с животным любовь, внимание и забота от чистого сердца. Владельцы парка сделали большое дело — полностью вылечили её и снова научили доверять людям. Теперь Симба живёт в большом вольере и общается со своими сородичами, — написала глава природоохранного ведомства.
Напомним, в мае изъятого ранее у владельца в Уфе львенка передали в парк львов «Земля Прайда» в Подмосковье. Известно, что ранее маленькая львица содержалась в ненеадлежащих условиях, а также подвергалась жестокому обращению со стороны бывшего хозяина. Сначала ее видели разъезжающей в машине, а потом увидели на сайте объявлений, где котенка хотели продать.