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Известно что ждет жителей Башкирии после двух дней адской 40-градусной жары

9 июля 2023, 04:54
Фото: 1MI

После двух дней жары под 40 градусов в Башкирию надолго придет резкое похолодание

За 10 и 11 июля жара «выдохнется» и сразу после своего бенефиса резко спадет, сообщают синоптики.

Изнуряющая жара уже настигла Башкирию и пока еще только собирается достигнуть своего пика. Так республика с некой опаской ждет понедельника и вторника, рабочая неделя по прогнозам специалистов начнется с жары до 40 градусов, такая температура будет держаться два дня, 10 и 11 июля.

Собственно эти два дня нужно и продержаться жителям и гостям Башкирии. Сразу после аномальных погодных выходок в республику придет комфортная, если не сказать прохладная температура. ПОсле переломной среды, 12 июля, когда погода все еще будет жаркой, обещают 29 градусов, в четверг столбик термометра покажет не более 24 градусов, а ночью и вовсе не превысит 15 градусов.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Погода#Лето#Летний оздоровительный отдых
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