Известно что ждет жителей Башкирии после двух дней адской 40-градусной жары

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Изнуряющая жара уже настигла Башкирию и пока еще только собирается достигнуть своего пика. Так республика с некой опаской ждет понедельника и вторника, рабочая неделя по прогнозам специалистов начнется с жары до 40 градусов, такая температура будет держаться два дня, 10 и 11 июля.
Собственно эти два дня нужно и продержаться жителям и гостям Башкирии. Сразу после аномальных погодных выходок в республику придет комфортная, если не сказать прохладная температура. ПОсле переломной среды, 12 июля, когда погода все еще будет жаркой, обещают 29 градусов, в четверг столбик термометра покажет не более 24 градусов, а ночью и вовсе не превысит 15 градусов.