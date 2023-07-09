Известно что ждет жителей Башкирии после двух дней адской 40-градусной жары

Собственно эти два дня нужно и продержаться жителям и гостям Башкирии. Сразу после аномальных погодных выходок в республику придет комфортная, если не сказать прохладная температура. ПОсле переломной среды, 12 июля, когда погода все еще будет жаркой, обещают 29 градусов, в четверг столбик термометра покажет не более 24 градусов, а ночью и вовсе не превысит 15 градусов.