«Бросилась вся толпа»: туристы Соль-Илецка оказались в центре скандала прямо на озере

Как пишет издание со ссылкой на очевидцев, из-за аномальной жары перед открытием курорта образовалась огромная пробка, а люди буквально атаковали закрытые ворота территории с озерами. Отдыхающие также пожаловались на неработающие терминалы, через которые они пытались оплатить вход на озера.