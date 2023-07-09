«Бросилась вся толпа»: туристы Соль-Илецка оказались в центре скандала прямо на озере

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
Modified Сегодня, 19:00
Updated Сегодня, 19:00
Туристы, отдыхающие на соленых озерах в Соль-Илецке летом 2023 года, возмутились адской очереди на входе на территорию курорта.
Как пишет издание со ссылкой на очевидцев, из-за аномальной жары перед открытием курорта образовалась огромная пробка, а люди буквально атаковали закрытые ворота территории с озерами. Отдыхающие также пожаловались на неработающие терминалы, через которые они пытались оплатить вход на озера.
— Дети, старики, инвалиды не могли купить билеты и пройти на территорию. После часа на жаре и скандала, устроенного посетителями, сотрудники открыли одну калитку, куда бросилась вся эта толпа, — цитирует издание очевидцев.
Отдыхающие также пожаловались на отсутствие воды на территории курорта 4 июля, добавив, что администрация курорта якобы проигнорировала неприятную ситуацию.
— Никто ничего не предпринял, с администрацией связи нет, представителей администрации тоже на пляже нет. Зато в выходные оплата — 350 рублей за стоянку и 450 за вход, — негодует отдыхающий в соцсетях.
Ранее директор ООО «Солёные озёра» Виктор Доценко заявил, что в будущем может получить трёхзвездочный статус. На данный момент для отдыхающих предоставлены лежаки и зонты, счет которых «идет на тысячи».