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«Бросилась вся толпа»: туристы Соль-Илецка оказались в центре скандала прямо на озере

9 июля 2023, 18:58
Фото: mkset.ru
Отдыхающие на соленых озерах города-курорта возмущены сервисом. Очевидцы засняли происходящее, сообщает издание 56orb.ru.

Туристы, отдыхающие на соленых озерах в Соль-Илецке летом 2023 года, возмутились адской очереди на входе на территорию курорта.

Как пишет издание со ссылкой на очевидцев, из-за аномальной жары перед открытием курорта образовалась огромная пробка, а люди буквально атаковали закрытые ворота территории с озерами. Отдыхающие также пожаловались на неработающие терминалы, через которые они пытались оплатить вход на озера.

— Дети, старики, инвалиды не могли купить билеты и пройти на территорию. После часа на жаре и скандала, устроенного посетителями, сотрудники открыли одну калитку, куда бросилась вся эта толпа, — цитирует издание очевидцев.

Отдыхающие также пожаловались на отсутствие воды на территории курорта 4 июля, добавив, что администрация курорта якобы проигнорировала неприятную ситуацию.

— Никто ничего не предпринял, с администрацией связи нет, представителей администрации тоже на пляже нет. Зато в выходные оплата — 350 рублей за стоянку и 450 за вход, — негодует отдыхающий в соцсетях.

Ранее директор ООО «Солёные озёра» Виктор Доценко заявил, что в будущем может получить трёхзвездочный статус. На данный момент для отдыхающих предоставлены лежаки и зонты, счет которых «идет на тысячи».

Фото: скриншот с видео /t.me/novostiorenburg
#Рустэм Башкирцев#Соль-Илецк#Соленые озера#Отпуск#Новости Башкирии#Новости Уфы#Лето
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