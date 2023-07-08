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В Уфе четырехмесячной девочке провели уникальную операцию

8 июля 2023, 06:05
Фото: 1MI

В Уфе врачи провели четырехмесячной девочке с пороком сердца уникальную операцию

Всего врачи кардиоцентра проводили подобные операции около 10 раз, сообщает министр здравоохранения РБ.

В кардиоцентре Уфы была проведена уникальная операция. Как сообщает министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, пациенткой была четырехмесячная девочка с врожденном пороком сердца.

Известно, что сразу после рождения у малышки обнаружили сужение аорты. В результате, органы страдали от недостаточного кровоснабжения, сердце — от большой нагрузки.

Так, первая операция прошла успешно, однако сужение аорты повторилось и было решено оперировать малышку еще раз. В этот раз проводилась пластика дуги аорты, операция длилась более 4 часов.

— Во время основного этапа кровоснабжение получал только головной мозг, остальные органы были отключены, поэтому счет шел на минуты, — поясняет министр.

Вскоре после операции девочка пошла на поправку и спустя 10 дней ее выписали домой.

Отмечается, что всего в кардиоцентр пробные операции проводились около 10 раз, однако четырехмесячному ребенку ее провели впервые.

#Элина Сайфранова
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