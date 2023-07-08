В Ишимбайскую больницу Башкирии поступили 14 новых электрокардиографов

Posted 8 июля, 07:41
Published 8 июля, 07:41
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».
Главное предназначение электрокардиографа — контроль состояния сердечно-сосудистой системы, прежде всего — самого сердца. Регулярное обследование способствует раннему выявлению патологий сердца и крупных кровеносных сосудов.
— Новые электрокардиографы очень компактные, в удобных сумках. Использование ЭКГ-модулей позволит сэкономить время на диагностику и исключить ошибки. С их помощью при необходимости можно отправить кардиограмму профильному специалисту в районную больницу для определения тактики лечения, — рассказал исполняющий обязанности главного врача больницы Ринат Гайнетдинов.
Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.