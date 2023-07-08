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Posted 8 июля, 07:41

Published 8 июля, 07:41

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

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В Ишимбайскую больницу Башкирии поступили 14 новых электрокардиографов

8 июля 2023, 07:41
Фото: 1MI
Ишимбайская центральная районная больница РБ получила 14 электрокардиографических модульных систем мониторинга пациентов для фельдшерско-акушерских пунктов, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Главное предназначение электрокардиографа — контроль состояния сердечно-сосудистой системы, прежде всего — самого сердца. Регулярное обследование способствует раннему выявлению патологий сердца и крупных кровеносных сосудов.

— Новые электрокардиографы очень компактные, в удобных сумках. Использование ЭКГ-модулей позволит сэкономить время на диагностику и исключить ошибки. С их помощью при необходимости можно отправить кардиограмму профильному специалисту в районную больницу для определения тактики лечения, — рассказал исполняющий обязанности главного врача больницы Ринат Гайнетдинов.

Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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