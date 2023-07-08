В Ишимбайскую больницу Башкирии поступили 14 новых электрокардиографов

— Новые электрокардиографы очень компактные, в удобных сумках. Использование ЭКГ-модулей позволит сэкономить время на диагностику и исключить ошибки. С их помощью при необходимости можно отправить кардиограмму профильному специалисту в районную больницу для определения тактики лечения, — рассказал исполняющий обязанности главного врача больницы Ринат Гайнетдинов.