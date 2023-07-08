В библиотеку Ишимбая Башкирии поступило новое современное оборудование

Posted 8 июля, 06:52
Published 8 июля, 06:52
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
Трибуна «Афина» дает возможность докладчику управлять презентацией одним касанием пальца. Два встроенных микрофона улавливают звук с обеих сторон, поэтому выступающий может спокойно поворачиваться во время доклада. Современный дисплей заменяет привычные всем бумажные листы и помогает в проведении презентации.
— Трибуна облегчила нам работу при проведении мероприятий. Ведь теперь я могу и следить за показываемой электронной презентацией, и поддерживать диалог с участниками и гостями мероприятий, — отметила сотрудник центральной библиотеки Валентина Тучкина.
Интерактивная книга на стойке представляет всем пользователям библиотеки информацию в электронном виде. Здесь можно прочитать книгу о Башкортостане, узнать историю и традиции народов, познакомиться с туристическими маршрутами. Стела на стойке дает посетителям возможность познакомиться с библиотеками района, также здесь можно найти полную информацию о регионе.
Развивающий стол «Черепаха» будет интересен детям дошкольного и школьного возраста. Обучающие приложения в увлекательной игровой форме помогут развитию памяти, мышления, моторики, социальных навыков, расширению словарного запаса.
В центре нацпроекта «Культура» — повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.