В библиотеку Ишимбая Башкирии поступило новое современное оборудование

Интерактивная книга на стойке представляет всем пользователям библиотеки информацию в электронном виде. Здесь можно прочитать книгу о Башкортостане, узнать историю и традиции народов, познакомиться с туристическими маршрутами. Стела на стойке дает посетителям возможность познакомиться с библиотеками района, также здесь можно найти полную информацию о регионе.