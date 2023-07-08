Обнаружены детали самолета: что произошло в аэропорту Уфы

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
Накануне, 6 июля, из Уфы вылетел самолет в Сургут, после посадки которого обнаружилась неисправность. Как сообщает телеграм-канал Авиаинцидент, на основном колесе отсутствовала часть протектора, повреждена была задняя кромка третьей секции и вмятина на передней кромке второй секции закрылка.
Между тем, службы аэропорта Уфы сообщали, что на взлетно-посадочной полосе были обнаружены куски протектора.
На данный момент эксплуатация воздушного судна приостановлена. Отметим, что судно эксплуатировала авиакомпания «ЮТэйр».