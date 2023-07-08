Обнаружены детали самолета: что произошло в аэропорту Уфы

Накануне, 6 июля, из Уфы вылетел самолет в Сургут, после посадки которого обнаружилась неисправность. Как сообщает телеграм-канал Авиаинцидент, на основном колесе отсутствовала часть протектора, повреждена была задняя кромка третьей секции и вмятина на передней кромке второй секции закрылка.