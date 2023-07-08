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Published Сегодня, 08:02

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Обнаружены детали самолета: что произошло в аэропорту Уфы

8 июля 2023, 08:02
Фото: 1MI
Речь идет о рейсе Уфа-Сургут, сообщили в телеграм-канале Авиаинцидент.

Накануне, 6 июля, из Уфы вылетел самолет в Сургут, после посадки которого обнаружилась неисправность. Как сообщает телеграм-канал Авиаинцидент, на основном колесе отсутствовала часть протектора, повреждена была задняя кромка третьей секции и вмятина на передней кромке второй секции закрылка.

Между тем, службы аэропорта Уфы сообщали, что на взлетно-посадочной полосе были обнаружены куски протектора.

На данный момент эксплуатация воздушного судна приостановлена. Отметим, что судно эксплуатировала авиакомпания «ЮТэйр».

#Элина Сайфранова
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