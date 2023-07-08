«Накрыли как преступников»: что думают жители Башкирии о накрытом полицией выпускном

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В социальных сетях ситуация с вызовом полиции и шикарным празднованием детского выпускного вызвал неоднозначную реакцию: кто-то встал на сторону пострадавших и начал сетовать на работу полиции, а кто-то поспешил посчитать деньги родителей, которые могут позволить устроить своим детям подобное празднованием.
Так, Ирина Ш. советует родителям писать жалобу вместо публикаций в социальных сетях. Напомним, что информация о произошедшем появилась в городском паблике. Женщина недоумевает, кто в местной группе мог бы им помочь в этой ситуации.
— Мда, этот выпускной запомнится на всю жизнь… К сожалению, нехорошими эмоциями, — пишет Андрей А.
К подозрениям родителей о том, что анонимный звонок в дежурную часть могли сделать либо родители других детей, либо руководство школы, присоединяются и пользователи соцсетей.
— Директора и завуча не пригласили на банкет, вот и результат, а когда надо — ни полиции, ни участкового не дождаться, — считает Инна К.
— Очень некрасивая история. Нельзя оставлять без наказания виновных. Директору и заместителю позор, что не защитили своих детей. Такие же директора и замы участвовали в фальшивом голосовании за парк Кирова, разрешая нарушать права своих учеников! — предполагает Людмила И.
— Какой ужас. Дети с родителями решили посидеть и отметить свой выпускной. Спокойно отдыхали и тут такое. Надо же так испортить праздник ребятам, — возмущается Юлия А.
Возмутили пользователей социальных сетей и сотрудники полиции, а именно тот факт, что на вызовы о пьяных драках под окнами в ночное время никто не приезжает.
— Зато если участкового приглашаешь во двор по адресу, где идёт пьяная драка. Тот говорит, что у него рабочий день закончен и просит его не беспокоить, — рассказывает Екатерина С.
— Прям как банду преступников накрыли, представляю, сколько нервов потратили родители и дети, — сочувствует Вероника Г.
Рамиль Х. в свою очередь уверен, что личность того, кто дал наводку сотрудникам полиции, уже установили. Мужчина советует родителям в этом деле «идти до конца», так как «справедливость должна восторжествовать».
К комментариям с сочувствием к детям и их родителя присоединились и те, кто полагает, что подобное празднование для выпускников девятого класса «ненормально».
— Для выпуска 9 класса это ненормально так широко отмечать. Это не выпуск во взрослую жизнь. Могли обойтись походом на природу с шашлыками и встречей рассвета. Палатки, игры, песни под гитару. Да много всего можно придумать, а не выпендриваться. Это дети 15 и 16 лет всего лишь. Можно скромнее быть и проблем бы таких не было, — наставляет Эльвира Д.
— У нас в 9 классе получили дипломы дети, поздравили в школе детей и учителя, выпустили шарики и пошли домой. Какой банкет на 100 тысяч в ресторане. Это же дети, — пишет Виктория И.
— Маловато что-то собрали-то. Надо было сразу миллион собрать. Дворец бы сняли для своих детей. Каждому по лимузину б сняли и катались всю ночь. И менты не докопались бы, — Дарья Б.
Рома С. в свою очередь заявляет, что «нормальные родители детей в клуб не водят», однако, со слов родителей, мероприятие все же проходило в ресторане. Недоумевает почему же детей повели во взрослое заведение и Илларион М.
Напомним, что по факту произошедшего в полиции проводится проверка.