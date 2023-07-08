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Мэр Уфы показал, как идет реконструкция арочного моста через Белую

8 июля 2023, 09:36
Фото: Ратмир Мавлиев // telegram
Реконструкция арочного моста началась в марте 2022 года, а завершить работы власти планируют в 2024 году.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев показал, как идет масштабная реконструкция арочного моста через Белую.

Фото: Ратмир Мавлиев // telegram

Известно, что на данный момент демонтировано 4 000 тонн железобетонных конструкций, а также разобрано пролетное строение протяженностью 423 метра. На данном этапе реконструированы 4 опоры мостового перехода.

Фото: Ратмир Мавлиев // telegram

Напомним, что капитальный ремонт арочного моста начался в марте 2023 года. Работы на объекте выполняет компания «Уралмостострой». Завершить реконструкцию планируется в 2024 году. После ввода в эксплуатацию арочного моста в направлении южного въезда в город и выезда будет функционировать 11 полос движения.

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#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Реконструкция#Реконструкция моста#Транспорт
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