Мэр Уфы показал, как идет реконструкция арочного моста через Белую

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев показал, как идет масштабная реконструкция арочного моста через Белую.
Известно, что на данный момент демонтировано 4 000 тонн железобетонных конструкций, а также разобрано пролетное строение протяженностью 423 метра. На данном этапе реконструированы 4 опоры мостового перехода.
Напомним, что капитальный ремонт арочного моста начался в марте 2023 года. Работы на объекте выполняет компания «Уралмостострой». Завершить реконструкцию планируется в 2024 году. После ввода в эксплуатацию арочного моста в направлении южного въезда в город и выезда будет функционировать 11 полос движения.