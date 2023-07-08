Мэр Уфы показал, как идет реконструкция арочного моста через Белую

Напомним, что капитальный ремонт арочного моста начался в марте 2023 года. Работы на объекте выполняет компания «Уралмостострой». Завершить реконструкцию планируется в 2024 году. После ввода в эксплуатацию арочного моста в направлении южного въезда в город и выезда будет функционировать 11 полос движения.