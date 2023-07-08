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Леса Башкирии горят на площади более 23 гектаров

8 июля 2023, 12:21
Фото: 1MI
Бушуют пожары на территории трех районов Башкирии, сообщили в Госкомитете по ЧС РБ.

На сегодняшний день в Башкирии действуют 4 лесных пожара на общей площади 23,9 гектара. По информации Госкомитета по ЧС, огонь распространился на территории трех районов республики.

Так, в Белорецком районе горит Авзянское лесничество и Инзерское участковое лесничество на площади 6 гектаров, а также Сосновое участковое лесничество на площади 4,7 гектара. Пожар зарегистрирован в Икском участковом лесничестве Кугарчинского района и в Башкирском государственном природном заповеднике Бурзянского района, площадь горения составляет 3,2 гектара и 10 гектаров соответственно.

Для тушения лесного пожара в Белорецком районе привлекли вертолет Ка-32, который обеспечивает сброс воды в труднодоступные очаги пожара.

#Общество#Лес#Лесные пожары#Элина Сайфранова
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