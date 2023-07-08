Леса Башкирии горят на площади более 23 гектаров

Так, в Белорецком районе горит Авзянское лесничество и Инзерское участковое лесничество на площади 6 гектаров, а также Сосновое участковое лесничество на площади 4,7 гектара. Пожар зарегистрирован в Икском участковом лесничестве Кугарчинского района и в Башкирском государственном природном заповеднике Бурзянского района, площадь горения составляет 3,2 гектара и 10 гектаров соответственно.