Леса Башкирии горят на площади более 23 гектаров

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
На сегодняшний день в Башкирии действуют 4 лесных пожара на общей площади 23,9 гектара. По информации Госкомитета по ЧС, огонь распространился на территории трех районов республики.
Так, в Белорецком районе горит Авзянское лесничество и Инзерское участковое лесничество на площади 6 гектаров, а также Сосновое участковое лесничество на площади 4,7 гектара. Пожар зарегистрирован в Икском участковом лесничестве Кугарчинского района и в Башкирском государственном природном заповеднике Бурзянского района, площадь горения составляет 3,2 гектара и 10 гектаров соответственно.
Для тушения лесного пожара в Белорецком районе привлекли вертолет Ка-32, который обеспечивает сброс воды в труднодоступные очаги пожара.