К главе Башкирии обратились с деликатным вопросом

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Жительница Уфы обратилась к главе Башкирии с просьбой обратить внимание на парк «Кашкадан» в Сипайлово. В частности, недовольна горожанка осталась отсутствием туалетных кабинок рядом с озером. В самом парке есть платный туалет, однако находится он далеко от пляжа и озера.
Девочка обращает внимание на то, что парк стал самым популярным местом отдыха в столице Башкирии и на всех посетителей установлена только одна кабинка бесплатного туалета, тогда как в прошлом году, с ее слов, туалетов в парке было больше.
На комментарий ответила представительница администрации города и пообещала предоставить информацию о количестве туалетов в парке до 14 июля.