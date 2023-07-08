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К главе Башкирии обратились с деликатным вопросом

8 июля 2023, 10:52
Фото: 1MI

Жительница Уфы обратилась к главе республики с деликатным вопросом

Просьбу женщина опубликовала в социальных сетях Радия Хабирова.

Жительница Уфы обратилась к главе Башкирии с просьбой обратить внимание на парк «Кашкадан» в Сипайлово. В частности, недовольна горожанка осталась отсутствием туалетных кабинок рядом с озером. В самом парке есть платный туалет, однако находится он далеко от пляжа и озера.

Девочка обращает внимание на то, что парк стал самым популярным местом отдыха в столице Башкирии и на всех посетителей установлена только одна кабинка бесплатного туалета, тогда как в прошлом году, с ее слов, туалетов в парке было больше.

На комментарий ответила представительница администрации города и пообещала предоставить информацию о количестве туалетов в парке до 14 июля.

#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Парки
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