Женщина с ножевым ранением в шею спасена после успешной операции в Подмосковье

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Состояние пациентки не требовало критической кровопотери, и центральные артерии оставались неповрежденными. В операционной команде врачей были выявлены повреждения трахеи и щитовидной железы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Врач-хирург Михаил Строителев рассказал, что для спасения жизни пациентки была проведена хирургическая обработка, а затем рана трахеи была зашита. Операция прошла успешно и заняла около часа. В настоящее время женщина чувствует себя хорошо и была выписана на амбулаторное лечение.