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Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Женщина с ножевым ранением в шею спасена после успешной операции в Подмосковье

7 июля 2023, 07:44
Тридцатипятилетняя женщина с ножевым ранением в шею была доставлена бригадой скорой помощи в Солнечногорскую больницу, сообщили в региональном Минздраве.

Состояние пациентки не требовало критической кровопотери, и центральные артерии оставались неповрежденными. В операционной команде врачей были выявлены повреждения трахеи и щитовидной железы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Врач-хирург Михаил Строителев рассказал, что для спасения жизни пациентки была проведена хирургическая обработка, а затем рана трахеи была зашита. Операция прошла успешно и заняла около часа. В настоящее время женщина чувствует себя хорошо и была выписана на амбулаторное лечение.

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