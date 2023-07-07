Женщина с ножевым ранением в шею спасена после успешной операции в Подмосковье

Врач-хирург Михаил Строителев рассказал, что для спасения жизни пациентки была проведена хирургическая обработка, а затем рана трахеи была зашита. Операция прошла успешно и заняла около часа. В настоящее время женщина чувствует себя хорошо и была выписана на амбулаторное лечение.