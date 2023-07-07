В Уфе открыли движение под путепроводом на перекрестке улиц Рыленко и Пугачева

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Как сообщил сити-менеджер, на сегодняшний день завершены работы по монтажу трех из четырех пролетов путепровода. Для строительства съездов транспортной развязки здесь было открыто движение под путепроводом.
Напомним, реконструированная улица Пугачева должна стать частью нового транспортного коридора в башкирской столице. Масштабный проект включает в себя строительство новой улицы Генерала Рыленко, а также возведение транспортной развязки на пересечении ул. Рыленко с ул. Пугачева.