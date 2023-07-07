mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Изображение материала

В Уфе открыли движение под путепроводом на перекрестке улиц Рыленко и Пугачева

7 июля 2023, 05:14
Фото: Ратмир Мавлиев// Telegram
Строительство транспортного коридора, который должен в будущем облегчить жизнь уфимцам, сейчас в самом разгаре, сообщил в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев

Как сообщил сити-менеджер, на сегодняшний день завершены работы по монтажу трех из четырех пролетов путепровода. Для строительства съездов транспортной развязки здесь было открыто движение под путепроводом.

Фото: Ратмир Мавлиев// Telegram

Напомним, реконструированная улица Пугачева должна стать частью нового транспортного коридора в башкирской столице. Масштабный проект включает в себя строительство новой улицы Генерала Рыленко, а также возведение транспортной развязки на пересечении ул. Рыленко с ул. Пугачева.

Марсианские горы песка: проверили, как идет стройка «Южных ворот» Уфы
Узнать подробнее
Читайте также:
Ратмир Мавлиев показал происходящее у «Южных ворот» Уфы с высоты птичьего полетаБашкирия запросила почти 15 миллиардов на развитие Нефтекамска и Южных ворот в Уфе
#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Транспорт#Дороги#Автомобиль#Общественный транспорт#Город
Подпишитесь
По выходным и праздникам: что депутаты разрешили делать мэру в Башкирии вне работы
Сегодня, 08:01
Смертельная посылка: Ozon рассказал об угрозе вспышки менингита в Башкирии
Вчера, 18:55
«Там эпидемия»: в лагере в Башкирии у детей забрали телефоны и закрыли взрослые чаты
Сегодня, 04:06
График отключения горячей воды в Уфе в июле: полный список адресов
Сегодня, 08:20
Речная прогулка на теплоходе по Белой в Уфе в 2023 году: цены и маршрут
Сегодня, 06:47
Ограничение на дорогах в аномальную жару ввела ГИБДД Башкирии
Сегодня, 06:08