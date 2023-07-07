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В Уфе мама заявила о пропаже годовалого ребенка, которого похитил его родной отец

7 июля 2023, 03:34

4 июля в Уфе мать заявила о пропаже годовалого сына и ищет его и его отца по России

Похищенного мальчика ищут разумеется в сопровождении взрослого, любую информацию ждут волонтеры и по телефону 112, сообщили на странице поискового отряда «Лиза Алерт» Башкортостан 7 июля.
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Дети

В Уфе семейный конфликт со слов матери обернулся похищением ее годовалого сына Тихона Степаненко. Ребенка с 4 июля, дня его пропажи, ищут не только в Уфе и Башкирии, а по всей России, но полагают, что малыш может быть в Санкт-Петербурге или же в Ленинградской области.

— Я мама Степаненко Тихона, которого похитили во вторник, 4 июля в городе Уфа. Я прошу всех, кто знает местонахождение моего сына откликнуться и позвонить на горячую линию отряда Лиза Алерт или по телефону 112. Я обращаюсь к человеку, который похитил моего ребенка, а также к людям, которые ему в этом содействовали. Игорь, если ты это смотришь, я прошу тебя одуматься и вернуть ребенка, малышу всего один год, он находится на грудном вскармливании, он должен находиться с мамой, его психика может быть травмирована. Я прошу всех кто может повлиять на содействию возвращению моего ребенка откликнуться. Мой маленький сыночек, знай, где бы ты ни был, мама тебя ищет и не перестает искать, — говорит убитая горем мать на видео, выложенном волонтерами.

Рост ребенка около 85 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза. Одет похищенный ребенок в день исчезновения был в белую футболку, зелёные шорты, синие сандалии. Сотрудники регионального отряда также попросили сообщать всю известную информацию о местонахождении ребенка на горячую линию «ЛизыАлерт» по номеру 8 800 700 54 52 или 112.

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#Ирина Деревянчук#Дети#Башкортостан#Уфа#Происшествия#Новости Башкирии#Новости Уфы
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