В Уфе мама заявила о пропаже годовалого ребенка, которого похитил его родной отец

В Уфе семейный конфликт со слов матери обернулся похищением ее годовалого сына Тихона Степаненко. Ребенка с 4 июля, дня его пропажи, ищут не только в Уфе и Башкирии, а по всей России, но полагают, что малыш может быть в Санкт-Петербурге или же в Ленинградской области.