В Уфе мама заявила о пропаже годовалого ребенка, которого похитил его родной отец

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
В Уфе семейный конфликт со слов матери обернулся похищением ее годовалого сына Тихона Степаненко. Ребенка с 4 июля, дня его пропажи, ищут не только в Уфе и Башкирии, а по всей России, но полагают, что малыш может быть в Санкт-Петербурге или же в Ленинградской области.
— Я мама Степаненко Тихона, которого похитили во вторник, 4 июля в городе Уфа. Я прошу всех, кто знает местонахождение моего сына откликнуться и позвонить на горячую линию отряда Лиза Алерт или по телефону 112. Я обращаюсь к человеку, который похитил моего ребенка, а также к людям, которые ему в этом содействовали. Игорь, если ты это смотришь, я прошу тебя одуматься и вернуть ребенка, малышу всего один год, он находится на грудном вскармливании, он должен находиться с мамой, его психика может быть травмирована. Я прошу всех кто может повлиять на содействию возвращению моего ребенка откликнуться. Мой маленький сыночек, знай, где бы ты ни был, мама тебя ищет и не перестает искать, — говорит убитая горем мать на видео, выложенном волонтерами.
Рост ребенка около 85 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза. Одет похищенный ребенок в день исчезновения был в белую футболку, зелёные шорты, синие сандалии. Сотрудники регионального отряда также попросили сообщать всю известную информацию о местонахождении ребенка на горячую линию «ЛизыАлерт» по номеру 8 800 700 54 52 или 112.