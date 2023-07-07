В центре Уфы обнаружили фрагменты самолета

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В Уфе продолжается благоустройство сквера имени легендарного летчика из Башкирии Героя Советского союза Мусы Гареева, его обустраивают на бульваре Славы.
Помимо бюста самого героя, на бульваре появится и самолет, а точнее его модель. Речь идет о том самом легендарном самолете, за штурвалом которого совершал свои подвиги Муса Гареев — ИЛ-2. Точнее на бульваре появится модель самолета, но в натуральную величину.
— Продолжаем обновлять наш бульвар Славы. Сегодня приступили к сборке модели самолёта дважды героя Советского Союза Мусы Гареева — ИЛ-2. Модель, кстати, в натуральную величину, установим её на постаменте высотой в 4 метра, — уточнил глава района и пообещал поделиться результатами по готовности.