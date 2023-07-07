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Published Сегодня, 11:42

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Updated Сегодня, 12:02

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В центре Уфы обнаружили фрагменты самолета

7 июля 2023, 11:42
Фото: коллаж из фото Альберта Маликова

В новом сквере на бульваре Славы в Уфе установят модель легендарного самолета ИЛ-2

Власти района города сделали официальное заявление в соцсетях

В Уфе продолжается благоустройство сквера имени легендарного летчика из Башкирии Героя Советского союза Мусы Гареева, его обустраивают на бульваре Славы.

Помимо бюста самого героя, на бульваре появится и самолет, а точнее его модель. Речь идет о том самом легендарном самолете, за штурвалом которого совершал свои подвиги Муса Гареев — ИЛ-2. Точнее на бульваре появится модель самолета, но в натуральную величину.

— Продолжаем обновлять наш бульвар Славы. Сегодня приступили к сборке модели самолёта дважды героя Советского Союза Мусы Гареева — ИЛ-2. Модель, кстати, в натуральную величину, установим её на постаменте высотой в 4 метра, — уточнил глава района и пообещал поделиться результатами по готовности.
Очевидцы заметили низколетящие самолеты в центре города в Башкирии
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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы
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