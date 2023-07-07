В центре Уфы обнаружили фрагменты самолета

Помимо бюста самого героя, на бульваре появится и самолет, а точнее его модель. Речь идет о том самом легендарном самолете, за штурвалом которого совершал свои подвиги Муса Гареев — ИЛ-2. Точнее на бульваре появится модель самолета, но в натуральную величину.