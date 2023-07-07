В СВО погиб 23-летний солист ансамбля народного танца «Сибай»

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В ходе СВО погиб 23-летний уроженец Сибая, солист городского ансамбля Ильнар Хатмуллин.
— К сожалению, мы сегодня получили уведомление о том, что он погиб, — сообщил корреспонденту Mkset представитель администрации города.
По информации, распространившейся ранее в соцсетях, в конце июня он якобы был серьезно ранен вплоть до того, что медикам якобы пришлось провести ему ампутацию левой ноги.
Как сообщают СМИ, Ильнар Хатмуллин пошел по стопам своих родителей — артистов местной филармонии Ларисы и Илдара Хатмуллиных. Строил карьеру в сфере творчества. Был мобилизован с 11 своими коллегами осенью 2022 года.