В небе над Уфой с низколетящего вертолета МЧС предупреждают граждан об опасности

Читатели Mkset сообщили о том, что над Уфой курсирует вертолет, он зависает почти над самой землей, а из репродукторов горожан и гостей предупреждают об очевидных, но крайне важных вещах. Как минимум известно о появлении вертолета МЧС в небе над Сипайлово, близ Горсовета и в Инорсе, не исключено, что такая агит-работа пройдет и в других районах, так что пугаться низколетящего вертолета не стоит.