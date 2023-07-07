В небе над Уфой с низколетящего вертолета МЧС предупреждают граждан об опасности

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Читатели Mkset сообщили о том, что над Уфой курсирует вертолет, он зависает почти над самой землей, а из репродукторов горожан и гостей предупреждают об очевидных, но крайне важных вещах. Как минимум известно о появлении вертолета МЧС в небе над Сипайлово, близ Горсовета и в Инорсе, не исключено, что такая агит-работа пройдет и в других районах, так что пугаться низколетящего вертолета не стоит.
О чем предупреждает просветительский вертолет? Он напоминает, что купание в неположенных местах и в нетрезвом виде категорически запрещено, тем более что погода и надвигающиеся еще более жаркие выходные располагают горожан отправиться к воде. Однако к сожалению вместе с увеличениями количества визитеров несанкционированных пляже растет и количество жизней, которое унесла вода.