Новые 100-рублевки в Башкирии: что будет со старыми деньгами

В Башкирию вслед за прочими регионами Российской Федерации поступили купюры номиналом 100 рублей нового образца. 30 июня 2022 года Центральный банк презентовал первую обновлённую банкноту — 100 рублей. В этот же день банкнота стала официальным платёжным средством. На презентации было объявлено, что ввод банкноты в наличное обращение планируется в течение 6-12 месяцев. так и произошло.