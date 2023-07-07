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Новые 100-рублевки в Башкирии: что будет со старыми деньгами

7 июля 2023, 08:21
Фото: https://www.retail.ru/
Новые 100-рублевки это «первая ласточка», на очереди тысячные и пятитысячные купюры.

В Башкирию вслед за прочими регионами Российской Федерации поступили купюры номиналом 100 рублей нового образца. 30 июня 2022 года Центральный банк презентовал первую обновлённую банкноту — 100 рублей. В этот же день банкнота стала официальным платёжным средством. На презентации было объявлено, что ввод банкноты в наличное обращение планируется в течение 6-12 месяцев. так и произошло.

Спустя год новые «сотки» вошли в оборот, однако на обороте «старых» сотенных купюр новые никак не отразятся. Старые купюры останутся в ходу, специально менять их на новые не надо, их можно спокойно использовать.

100-рублевая купюра это «дебютантка» обновления дизайна денежных знаков в России, уже этом году планируется представить обновленные банкноты номиналами 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, в 2025 — 10 и 50 рублей

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