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В Башкирии школьница пыталась снять головную боль 20 таблетками и отравилась

7 июля 2023, 10:11
Фото: 1MI

В Башкирии 14-летняя школьница в попытке снять головную боль отравилась таблетками

С отравлением девочка попала в городскую детскую больницу в Стерлитамаке, сообщили в медучреждении.

В Стерлитамаке 14-летняя школьница пыталась избавиться от головной боли и отравилась 20 таблетками анальгетика. Девочка с отравлением девочка попала в городскую детскую больницу 4 июля.

В медучреждении отмечают, что школьница по незнанию приняла таблетки с целью купировать головную боль. Первые симптомы у нее начались ночью: тошнота, рвота и боли в животе. Утром вместе с матерью девочка обратилась в городскую детскую больницу.

Первую помощь школьнице оказал детский врач-реаниматолог Григорий Саарян и назначил лечение. Ему удалось нормализовать состояние девочки и улучшить ее самочувствие.

— В данном случае все обошлось благополучно, хотя принятая доза лекарства была очень большая, и все могло закончиться гораздо хуже, вплоть до летального исхода, — сообщили в больнице.

Около трех месяцев назад в больнице уже произошел похожий случай, к счастью, завершился он также благополучно. В больнице считают, что благоприятный исход связан со своевременным обращением в медучреждение.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии
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