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«Там эпидемия»: в лагере в Башкирии у детей забрали телефоны и закрыли взрослые чаты

7 июля 2023, 04:06
Фото: 1MI

В детском лагере «Росинка» в Башкирии родители заподозрили эпидемию из-за изоляции

С известием о том, что в оздоровительном лагере «эпидемия» и большинство детей болеют обратилась читательница Mkset 7 июля.
Сюжет
Дети

Летний отдых порой омрачается разного рода напастями, причем прийти они могут откуда не ждали. В редакцию Mkset обратилась обеспокоенная родительница и сообщила о том, что по ее данным в детском лагере «Росинка» в Краснокамском районе якобы большинство детей болеет кишечной инфекцией.

— Там эпидемия, большинство детей болеет ротавирусом, тошнит по 4- 5 дней, у детей забрали телефоны, все чаты с родителями закрыли, руководство лагеря не берут трубки, медсестра и вожатые не отвечают, вчера туда выехала комиссия из центра эпидемиологии и врачи, — написала наша читательница.

Мы позвонили по телефону лагеря указанного на сайте, сразу дозвониться однако не удалось, но менеджер перезвонила через несколько минут и объяснила, что она не находится в лагере и не уполномочена комментировать и дала мобильный телефон заместителя генерального Мингазова Назира Насилевича, однако до него дозвониться не удалось.

Мы обратились за оперативным комментарием в Роспотребнадзор и сразу после получения добавим его в эту заметку.

UPD. В пресс-службе Роспотребнадзора подтвердили единичные случаи заболевания в лагере, сейчас там специалисты проводят эпидемиологическое расследование, однако в ведомстве подчеркнули, что массовой заболеваемости в лагере незафиксировано.

Напомним, вспышки тех или иных заболеваний в детских лагерях Башкирии происходят не в первый раз. Так в пандемийном 2021 году из-за вспышки коронавируса в республике их полностью закрывали. Прошлым летом из-за ребенка заболевшего мышиной лихорадкой в Башкирии закрыли детский лагерь.
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Стала известна стоимость путевок в детские лагеря Башкирии
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#Ирина Деревянчук#Дети#Происшествия#Башкортостан#Новости Башкирии#Летний оздоровительный отдых
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