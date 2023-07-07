«Там эпидемия»: в лагере в Башкирии у детей забрали телефоны и закрыли взрослые чаты

Мы позвонили по телефону лагеря указанного на сайте, сразу дозвониться однако не удалось, но менеджер перезвонила через несколько минут и объяснила, что она не находится в лагере и не уполномочена комментировать и дала мобильный телефон заместителя генерального Мингазова Назира Насилевича, однако до него дозвониться не удалось.