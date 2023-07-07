«Там эпидемия»: в лагере в Башкирии у детей забрали телефоны и закрыли взрослые чаты

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Летний отдых порой омрачается разного рода напастями, причем прийти они могут откуда не ждали. В редакцию Mkset обратилась обеспокоенная родительница и сообщила о том, что по ее данным в детском лагере «Росинка» в Краснокамском районе якобы большинство детей болеет кишечной инфекцией.
— Там эпидемия, большинство детей болеет ротавирусом, тошнит по 4- 5 дней, у детей забрали телефоны, все чаты с родителями закрыли, руководство лагеря не берут трубки, медсестра и вожатые не отвечают, вчера туда выехала комиссия из центра эпидемиологии и врачи, — написала наша читательница.
Мы позвонили по телефону лагеря указанного на сайте, сразу дозвониться однако не удалось, но менеджер перезвонила через несколько минут и объяснила, что она не находится в лагере и не уполномочена комментировать и дала мобильный телефон заместителя генерального Мингазова Назира Насилевича, однако до него дозвониться не удалось.
Мы обратились за оперативным комментарием в Роспотребнадзор и сразу после получения добавим его в эту заметку.
UPD. В пресс-службе Роспотребнадзора подтвердили единичные случаи заболевания в лагере, сейчас там специалисты проводят эпидемиологическое расследование, однако в ведомстве подчеркнули, что массовой заболеваемости в лагере незафиксировано.
Напомним, вспышки тех или иных заболеваний в детских лагерях Башкирии происходят не в первый раз. Так в пандемийном 2021 году из-за вспышки коронавируса в республике их полностью закрывали. Прошлым летом из-за ребенка заболевшего мышиной лихорадкой в Башкирии закрыли детский лагерь.
=