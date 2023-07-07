mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Изображение материала

«Ростелеком» обеспечил мобильной связью 125 сёл и деревень Башкортостана

7 июля 2023, 13:36
Фото: Ростелеком
«Ростелеком» обеспечил сотовой связью стандарта 4G/LTE 125 сёл и деревень по федеральному проекту устранения цифрового неравенства УЦН 2.0.

Доступ к скоростному мобильному интернету и голосовым вызовам получили более 30 тысяч сельских жителей.

— В рамках проекта УЦН 2.0 «Ростелеком» обеспечил связью 125 населенных пунктов в республике, до конца года планируем подключить еще 117. А это — более 70 тысяч жителей Башкортостана, которые смогут пользоваться качественным мобильным интернетом и сотовой связью, — генеральный директор компании «Ростелеком» в Республике Башкортостан Сергей Нищев.

— Адресная программа проекта сформирована с учетом результатов народного голосования на Госуслугах. Наибольшее количество голосов было отдано за деревни Акташево, Савельевка, Искужино, Абдулгазино, Урал. По количеству проголосовавших Башкортостан занимает пятое место в рейтинге субъектов РФ, — министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.

Стоимость услуг связи для абонентов составит от 450 до 650 рублей в месяц в зависимости от тарифа. В эту сумму входят безлимитные звонки на номера «Ростелекома» по России и 20 телеканалов в видеосервисе Wink.

Фото: Ростелеком

Проект УЦН 2.0 реализует «Ростелеком» по заказу Минцифры. Программа предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах с количеством жителей от 100 до 500 человек. До 2030 года сотовая связь станет доступна более чем в 24 000 поселениях страны.

Подробная информация по вопросам подключения услуг мобильной связи в рамках проекта УЦН 2.0 — по телефону 8 800 181-18-88.

Реклама. ПАО БАШИНФОРМСВЯЗЬ

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
По выходным и праздникам: что депутаты разрешили делать мэру в Башкирии вне работы
Сегодня, 08:01
В центре Уфы обнаружили фрагменты самолета
Сегодня, 11:42
В СВО погиб 23-летний солист ансамбля народного танца «Сибай»
Сегодня, 11:45
График отключения горячей воды в Уфе в июле: полный список адресов
Сегодня, 08:20
Смертельная посылка: Ozon рассказал об угрозе вспышки менингита в Башкирии
Вчера, 18:55
Прокуратура Башкирии намерена изменить наказание вице-премьеру Борису Беляеву
Сегодня, 10:54