«Ростелеком» обеспечил мобильной связью 125 сёл и деревень Башкортостана

— В рамках проекта УЦН 2.0 «Ростелеком» обеспечил связью 125 населенных пунктов в республике, до конца года планируем подключить еще 117. А это — более 70 тысяч жителей Башкортостана, которые смогут пользоваться качественным мобильным интернетом и сотовой связью, — генеральный директор компании «Ростелеком» в Республике Башкортостан Сергей Нищев.