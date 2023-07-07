«Ростелеком» обеспечил мобильной связью 125 сёл и деревень Башкортостана

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Доступ к скоростному мобильному интернету и голосовым вызовам получили более 30 тысяч сельских жителей.
— В рамках проекта УЦН 2.0 «Ростелеком» обеспечил связью 125 населенных пунктов в республике, до конца года планируем подключить еще 117. А это — более 70 тысяч жителей Башкортостана, которые смогут пользоваться качественным мобильным интернетом и сотовой связью, — генеральный директор компании «Ростелеком» в Республике Башкортостан Сергей Нищев.
— Адресная программа проекта сформирована с учетом результатов народного голосования на Госуслугах. Наибольшее количество голосов было отдано за деревни Акташево, Савельевка, Искужино, Абдулгазино, Урал. По количеству проголосовавших Башкортостан занимает пятое место в рейтинге субъектов РФ, — министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.
Стоимость услуг связи для абонентов составит от 450 до 650 рублей в месяц в зависимости от тарифа. В эту сумму входят безлимитные звонки на номера «Ростелекома» по России и 20 телеканалов в видеосервисе Wink.
Проект УЦН 2.0 реализует «Ростелеком» по заказу Минцифры. Программа предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах с количеством жителей от 100 до 500 человек. До 2030 года сотовая связь станет доступна более чем в 24 000 поселениях страны.
Подробная информация по вопросам подключения услуг мобильной связи в рамках проекта УЦН 2.0 — по телефону 8 800 181-18-88.
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