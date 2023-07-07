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Речная прогулка на теплоходе по Белой в Уфе в 2023 году: цены и маршрут

7 июля 2023, 06:47
Фото: РЕЧНЫЕ ПРОГУЛКИ УФА. РФ
Для жителей Уфы не является секретом то, что по реке Белой летом можно прокатиться на теплоходе, однако далеко не каждому даже коренному жителю удалось опробовать этот вид развлечения. Mkset собрал всю актуальную информацию на нынешний сезон.
Сюжет
Отдых

Речные прогулки по Белой осуществляются на теплоходах «Мираж» и «Император». Отправляются они с причала под Монументом дружбы. Билеты приобретаются на месте.

Расписание и цены

Теплоход «Мираж» ходит с 11 часов утра до половины десятого вечера почти каждый час. Конкретное расписание рейсов ниже:

11:00
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30

За поездку взрослым придется заплатить 400 рублей (в выходные дороже — 500 рублей с человека). Детский билет, если юному пассажиру от пяти до 10 лет, обойдется в 350 рублей. Дети младше пяти лет могут прокатиться бесплатно.

Теплоход «Император» отходит с причала с 12 утра (в выходные с 11) до десяти вечера каждый час. Точное расписание ниже:

12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

Стоимость билетов на данный теплоход аналогичная.

Льготы и скидки

Для детей из многодетных семей до 18 лет прогулка осуществляется бесплатно, в то время как билет для взрослого составит 350 рублей. Столько же будет стоить поездка пенсионерам и инвалидам 1-й группы при предъявлении удостоверения. Именинникам в день рождения прогулка на теплоходе будет бесплатной.

Бесплатно посетить прогулочный теплоход могут также ветераны ВОВ, предъявившие удостоверение.

Продолжительность и маршрут прогулки

Теплоход отходит от причала и идёт вдоль набережной, доходит до Чижовского острова, делает оборот и возвращается обратно. Длительность прогулки составляет 45 минут.

Аренда

Теплоход можно арендовать полностью для мероприятия — стоит это от 25 тысяч рублей в час. Помимо этого на каждого человека отдельно закладывается сумма в 3500 рублей за банкет.

Особая поездка

На теплоходе «Император» есть возможность устроить романтический вечер — он обойдется в 8 тысяч рублей за 45 минут.

Экскурсии

Пользователи социальных сетей отмечают, что во время прогулки им не хватало гида, который мог бы разбавить прогулку рассказами о местах, мимо которых проходит теплоход. Ранее, когда маршрут прогулки был дольше, обзорные экскурсии проводились регулярно. В настоящий момент все они приостановлены.

Ранее по Белой также курсировали теплоходы «АгидельФлот», однако в 2023 году компания приняла решение не направлять свои теплоходы в Уфу по неизвестным причинам.

#Анна Савельева#Новости Уфы#Отдых#Лето#Этим летом
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