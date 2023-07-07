Речная прогулка на теплоходе по Белой в Уфе в 2023 году: цены и маршрут

Для детей из многодетных семей до 18 лет прогулка осуществляется бесплатно, в то время как билет для взрослого составит 350 рублей. Столько же будет стоить поездка пенсионерам и инвалидам 1-й группы при предъявлении удостоверения. Именинникам в день рождения прогулка на теплоходе будет бесплатной.