Речная прогулка на теплоходе по Белой в Уфе в 2023 году: цены и маршрут

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Речные прогулки по Белой осуществляются на теплоходах «Мираж» и «Император». Отправляются они с причала под Монументом дружбы. Билеты приобретаются на месте.
Теплоход «Мираж» ходит с 11 часов утра до половины десятого вечера почти каждый час. Конкретное расписание рейсов ниже:
11:00
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
За поездку взрослым придется заплатить 400 рублей (в выходные дороже — 500 рублей с человека). Детский билет, если юному пассажиру от пяти до 10 лет, обойдется в 350 рублей. Дети младше пяти лет могут прокатиться бесплатно.
Теплоход «Император» отходит с причала с 12 утра (в выходные с 11) до десяти вечера каждый час. Точное расписание ниже:
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
Стоимость билетов на данный теплоход аналогичная.
Для детей из многодетных семей до 18 лет прогулка осуществляется бесплатно, в то время как билет для взрослого составит 350 рублей. Столько же будет стоить поездка пенсионерам и инвалидам 1-й группы при предъявлении удостоверения. Именинникам в день рождения прогулка на теплоходе будет бесплатной.
Бесплатно посетить прогулочный теплоход могут также ветераны ВОВ, предъявившие удостоверение.
Теплоход отходит от причала и идёт вдоль набережной, доходит до Чижовского острова, делает оборот и возвращается обратно. Длительность прогулки составляет 45 минут.
Теплоход можно арендовать полностью для мероприятия — стоит это от 25 тысяч рублей в час. Помимо этого на каждого человека отдельно закладывается сумма в 3500 рублей за банкет.
На теплоходе «Император» есть возможность устроить романтический вечер — он обойдется в 8 тысяч рублей за 45 минут.
Пользователи социальных сетей отмечают, что во время прогулки им не хватало гида, который мог бы разбавить прогулку рассказами о местах, мимо которых проходит теплоход. Ранее, когда маршрут прогулки был дольше, обзорные экскурсии проводились регулярно. В настоящий момент все они приостановлены.
Ранее по Белой также курсировали теплоходы «АгидельФлот», однако в 2023 году компания приняла решение не направлять свои теплоходы в Уфу по неизвестным причинам.