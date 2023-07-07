Промежуточные итоги: что за 100 дней сделал для Омской земли врио губернатора Хоценко

В рамках рабочей поездки Хоценко проверил в том числе ход строительства двух новых школ в Омске — в микрорайоне «Серебряный берег» и на Космическом проспекте. А вскоре на встрече с министром просвещения России Сергеем Кравцовым заручился поддержкой федерального центра в завершении строительства школ и детсадов по национальным проектам «Образование» и «Демография».