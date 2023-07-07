Промежуточные итоги: что за 100 дней сделал для Омской земли врио губернатора Хоценко

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Получается, Хоценко имеет серьёзный управленческий опыт, в том числе в непростой обстановке. Но какие конкретно решения он принял в первые 100 дней в Омской области, читайте в нашей статье.
Как всё начиналось?
29 марта 2023-го президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Виталия Хоценко временно исполняющим обязанности губернатора Омской области. Новый руководитель прилетел в регион буквально на следующий день. На официальном представлении в местном правительстве 31 марта он нацелил коллег на продуктивную и проактивную деятельность и заявил, что в первую очередь будет руководствоваться интересами омичей. Об этом пишет gorod55.ru.
К слову, Хоценко сделал субботу рабочим днем для чиновников и настроил их на масштабную работу. В первую же неделю врио губернатора отправился на осмотры образовательных объектов, которые строятся в регионе.
Что сделал для детей?
В рамках рабочей поездки Хоценко проверил в том числе ход строительства двух новых школ в Омске — в микрорайоне «Серебряный берег» и на Космическом проспекте. А вскоре на встрече с министром просвещения России Сергеем Кравцовым заручился поддержкой федерального центра в завершении строительства школ и детсадов по национальным проектам «Образование» и «Демография».
«Сейчас важно мобилизовать все силы, чтобы завершить начатые объекты, на которые выделены федеральные и областные средства. Новые школы и сады ждут омские ребятишки!», — отметил Хоценко.
Чтобы детям было приятно и комфортно учиться, в течение двух лет отремонтируют 19 школ Омска и области. Два миллиарда рублей на это были выделены по поручению врио губернатора Хоценко. Кстати, впервые было решено включить в программу модернизации загородные детские лагеря.
…для сельчан?
За 100 дней в новом статусе Виталий Хоценко успел уделить внимание и сельским территориям Омской области. Оно и понятно: в регионе доля сельских жителей даже превышает средний показатель по стране и составляет 26,5%.
Но в первую очередь — безопасность и комфорт детей. Для ребят в сельских школах Хоценко передал 46 новых школьных автобусов. Теперь учащиеся из 30 районов смогут ездить на удобном транспорте.
Пешеходные переходы около школ тоже приведут в порядок. Эту работу организуют в 24 районах области — направят в общей сложности 80,5 млн рублей. В 70 сельских поселениях около образовательных учреждений установят светофоры, дорожные знаки и нанесут разметку. Таким образом, переходя дорогу, дети будут чувствовать себя безопаснее, а родители — спокойнее.
«Необходимо сделать всё, чтобы дети безопасно добирались до своих школ», — отметил врио губернатора.
Также глава региона договорился о выделении субъекту 700 миллионов рублей на закупку 150 автобусов. Так, он повысил уровень комфорта для сельчан и впервые в истории области обновил сельский автопарк почти на 90%. Еще недавно Хоценко передал ключи от машин скорой помощи районным больницам.
Отдельно стоит отметить работу по оказанию помощи пострадавшим от природных пожаров. Врио губернатора Омской области лично осмотрел территории и пообщался с жителями. Напомним, видео его поездки в открытом авто с пожилой омичкой за рулем даже завирусилось в Сети. Чтобы поддержать погорельцев, Хоценко распорядился выплатить им по 150 тысяч рублей единовременной материальной поддержки.
…для бойцов СВО?
Жители Омской области, как и других российских субъектов, активно поддерживают участников спецоперации. Виталий Хоценко лично принимает участие в этой работе. Недавно он рассказал, что из области на Донбасс отправили 20 тонн гуманитарного груза. Фуру загрузили всем необходимым для бойцов.
«Наши ребята, которые служат в зоне СВО, должны знать, что Омская область их ждёт и всегда поддержит», — добавил руководитель региона.
Хоценко поручил организовать дополнительную меру поддержки для участников спецоперации: теперь всем военнослужащим из Омской области на время обучения и прохождения боевого слаживания выплачивают по 150 тысяч рублей. А ещё благодаря договоренности с главой Ставрополья Владимиром Владимировым бойцы СВО могут проходить реабилитацию и поправлять здоровье в санаториях КМВ.
…для инициативных омичей?
«Народная инициатива всегда должна поддерживаться властью. Поэтому поручил нашему Минфину при подготовке конкурсного отбора на 2024 год рассмотреть возможность существенного увеличения суммы финансирования инициативных проектов из областного бюджета не менее чем в 2 раза», — рассказал врио губернатора Хоценко.
На софинансирование проектов жителей Омской области хотят выплачивать до трех миллионов рублей. Всего же в этом году в области предусмотрено 100 миллионов рублей.
…для жителей омского центра?
Столица Омской области — это город-миллионник. Формирование комфортной городской среды напрямую влияет на уровень жизни горожан. В ходе встречи с министром финансов России Антоном Силуановым врио губернатору области удалось договориться о выделении региону федеральных средств на ремонт дворов многоэтажек. На благоустройство Омска в 2023 году пойдет порядка 1,5 млрд рублей, которые должны быть использованы эффективно и с учетом мнения жителей.
Ещё один механизм для повышения качества жизни в Омске, который необходимо внедрить в городе, — это автоматизированная система управления городским транспортом. Она поможет сделать дороги города безопаснее, экологичнее и менее загруженными.
«До середины сентября создадим Единую платформу управления транспортной системой и обновим светофоры на 7 участках: Троицкое — Чукреевка, на пересечении улицы Лукашевича с Дианова и Ватутина, с проспектом Комарова и с улицей Степанца, а также на остановках „Ул. Лукашевича“, „Заречная“, „Проспект Комарова“», — рассказал Хоценко.
Другой важный социальный объект — единый детский инфекционный центр. Его планируют построить на Левобережье. Это будет современная клиника с высококвалифицированными специалистами. Предполагается, что стационар заработает в 2027 году.
Перечислить все решения ста дней в одной статье невозможно, а подводить окончательные итоги пока рано. Однако можно выделить основные тенденции развития Омской области. Так, Хоценко продолжает придерживаться человеко-ориентированного курса — личные встречи, рабочие поездки, взаимодействие с омичами в соцсетях и обратная связь. Врио губернатора признался, что читает и следит за комментариями.
«Комментариев много: где-то это вопросы, где-то поддержка, предложения, где-то критика или наставления. Это нельзя оставлять без ответа», — подчеркнул Хоценко.
На федеральном уровне Омскую область начинают воспринимать как удобный и выгодный логистический центр. А внутри региона формируется прогрессивный подход к пространству, ресурсам и качеству жизни. Это стало возможным в том числе благодаря активному взаимодействию региональной власти с федеральным центром, высокому уровню открытости и опоре на реальные интересы жителей Омской области.
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