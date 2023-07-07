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Прокуратура Башкирии намерена изменить наказание вице-премьеру Борису Беляеву

7 июля 2023, 10:54
Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

Прокуратура Башкирии подала апелляцию на приговор вице-премьеру Борису Беляеву

Ранее Ленинский райсуд Уфы признал чиновника виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к 6 годам лишения свободы.

Стало известно, что прокуратура Башкирии направила в суд апелляционное представление на приговор по делу республиканских министром о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщает «Ъ-Уфа».

Речь идет о вице-премьере республики Борисе Беляеве, а также министре строительства и архитектуры РБ Рамзиле Кучарбаеве и замначальнике ГКУ «Управление капитального строительства» Рамиле Сафине, экс-замглавы администрации Кумертау Юрие Курове и начальнике отдела капстроительства №2 ГКУ Шадмурате Бикимбетове.

Напомним, что 8 июня в судья Ленинского райсуде Уфы приговорил Беляева и Кучарбаева к шести годам лишения свободы, Сафину и Курову — к пяти годам лишения свободы, Бикимбетова — к трем годам и четырем месяцам. Прокуратура Башкирии запрашивала для обвиняемых бОльшие сроки.

Между тем, сами министры вину в совершении преступления не признали и также подали апелляцию на решение суда. В правительстве Башкирии также заявили, что пока приговор госслужащих в законную силу не вступил, говорить об их увольнении преждевременно.

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