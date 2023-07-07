Популярная блогерша из Башкирии вышла замуж

Известно, что избранником молодой девушки стал Айдар, с которым она познакомилась благодаря социальным сетям еще будучи школьницей. В первый раз молодые люди увиделись только спустя 8 месяцев общения в сети. Как признавалась сама Полина это не была любовь с первого взгляда — во время первой встречи парень производил впечатление клоуна. Однако спустя время все изменилось и пара начала встречаться на расстоянии: она находилась в Нефтекамске, а он — в Казани.