Популярная блогерша из Башкирии вышла замуж

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Накануне, 6 июля, известная блогерша Полина вышла замуж. О радостной новости девушка рассказала в своих социальных сетях/
Известно, что избранником молодой девушки стал Айдар, с которым она познакомилась благодаря социальным сетям еще будучи школьницей. В первый раз молодые люди увиделись только спустя 8 месяцев общения в сети. Как признавалась сама Полина это не была любовь с первого взгляда — во время первой встречи парень производил впечатление клоуна. Однако спустя время все изменилось и пара начала встречаться на расстоянии: она находилась в Нефтекамске, а он — в Казани.
В это же время Полина оканчивала 11 класс, а Айдар работал официантом и администратором в хостеле. Однако в один день парень решил насовсем переехать в Нефтекамск, чем окончательно покорил сердце молодой Полины.
К сожалению, девушка после окончания школы не сумела поступить на бюджет в театральный вуз, а возможности оплачивать коммерцию у ее родителей на тот момент не было. И после школы девушка начала работать. Полина рассказывает, что родственники ей прочили бедную жизнь и скорое расставание с Айдаром.
В этот же период времени она и начала снимать юмористические ролики. С блога деньги пара начала зарабатывать в 2021 году, тогда им удалось переехать в Москву. Сейчас на двоих у Полины и Айдара 8 миллионов подписчиков.