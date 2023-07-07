Певица из Уфы Земфира* обжаловала отказ суда снять с нее статус иноагента

Также в мае этого года в СМИ появилась информация о том, что певица якобы получила гражданство Франции. В частности, по информации телеграм-канала Mash, об этом свидетельствовали данные из реестра о регистрации компании в Коммерческом суде Парижа. Позднее ситуацию прокомментировала сама Земфира*.