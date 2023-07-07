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Певица из Уфы Земфира* обжаловала отказ суда снять с нее статус иноагента

7 июля 2023, 12:52
Фото: 1MI
Певица Земфира* подала жалобу на отказ суда снять с нее статус иностранного агента, сообщает ТАСС со ссылкой на суд

Как сообщает информагентство, в суд поступила апелляция на решение суда от 14 июня 2023 года по иску Земфиры Рамазановой к Минюсту РФ. В частности, апелляция содержит с требованием признать незаконным решение о включении ее в перечень иностранных агентов.

Напомним, что Министерство юстиции внесло Земфиру* в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Певица, в свою очередь, с данным решением не согласилась и подала иск к Минюсту в Замоскворецкий суд с требованием снять с нее статус иноагента.

Также в мае этого года в СМИ появилась информация о том, что певица якобы получила гражданство Франции. В частности, по информации телеграм-канала Mash, об этом свидетельствовали данные из реестра о регистрации компании в Коммерческом суде Парижа. Позднее ситуацию прокомментировала сама Земфира*.

* — признана Минюстом РФ физлицом, выполняющими функции иностранного агента.

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