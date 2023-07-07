«Одни ниточки»: странный мужчина атаковал отдыхающих на пляже в Уфе

После мужчина решил переодеть в откровенные плавки, которые практически ничего не скрывали от посторонних глаз. Девушки признаются, что после того, как мужчина надел стринги, пугать он их начал еще больше. В это же время к отдыхающим подошли их молодые люди, а мужчина в странных плавках ретировался, оставив после себя только футболку.