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Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

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«Одни ниточки»: странный мужчина атаковал отдыхающих на пляже в Уфе

7 июля 2023, 15:49
Фото: 1MI
Неприятная ситуация произошла сегодня, 7 июля, на берегу реки Уфимка.

Сегодня, 7 июля, на диком пляже реки Уфимка неизвестный мужчина приставал к трем девушкам: он наблюдал за ними и фотографировал их. Как сообщает телеканал UTV, с отдыхающими он пытался наладить диалог с надеждой найти компанию для купания.

После мужчина решил переодеть в откровенные плавки, которые практически ничего не скрывали от посторонних глаз. Девушки признаются, что после того, как мужчина надел стринги, пугать он их начал еще больше. В это же время к отдыхающим подошли их молодые люди, а мужчина в странных плавках ретировался, оставив после себя только футболку.

Фото: UTV
#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Пляжи Уфы
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