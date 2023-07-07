Новости из зала суда, крики ворон и скандал с выпускниками из Башкирии

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Генеральная прокуратура России направила в Кировский райсуд Уфы апелляцию на приговор экс-координатору «Штаба Навального»* Лилии Чанышевой**. По данным адвоката осужденной Рамиля Гизатуллина, предоставленным телеканалу, гособвинитель просит ужесточить приговор и назначить женщине срок заключения в десять лет лишения свободы. Напомним, 14 июня суд приговорил Чанышеву** к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
На этом новости из зала суда не заканчиваются. В четверг, 6 июля, Калининский райсуд Уфы вынес приговор по делу Фарита Самигуллина, который, по версии следствия, бизнесмен помогал спортсменам в незаконном получении военных билетов. Ему были предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: мошенничество, посредничество во взяточничестве и передача взятки должностному лицу. Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 3 млн руб.
Уже в ЗАТО Межгорье в силу вступило постановление об аресте на время следствия врио мэра. Вячеслава Калугина подозревают в том, что тот выписал себе премии на общую сумму 1,3 млн рублей, став таким образом, фигурантом дела о присвоении бюджетных средств.
А вот мэру Благовещенску Олену Голову депутаты разрешили разъезжать на служебном авто вне работы. Mkset уже публиковал материал о том, как служебный внедорожник Олега Голова, мэра города-спутника Уфы Благовещенска, 50 раз за 2022 год был замечен системой «Паутина» в родном городе Голова Стерлитамаке. Правоохранительные органы уже интересовались, по какой причине каждые выходные служебное авто Голова находится в Стерлитамаке, но «самоуправство», увиденное прокуратурой, могут узаконить — подробнее в материале Mkset.
Прокуратура Башкирии направила в суд апелляционное представление на приговор по делу республиканских министров о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Напомним, что 8 июня в судья Ленинского райсуде Уфы приговорил Беляева и Кучарбаева к шести годам лишения свободы, Сафину и Курову — к пяти годам лишения свободы, Бикимбетова — к трем годам и четырем месяцам. Прокуратура Башкирии запрашивала для обвиняемых бОльшие сроки.
Еще на прошлой неделе стало известно, что блогершей Миляушой Шайхлисламовой, известной под ником «Башкирская домохозяйка», заинтересовалась налоговая — ей пришлось совершить незапланированный визит в налоговую инспекцию. Mkset связался с супругом женщины.
Муж «Башкирской домохозяйки» объяснил интерес налоговой к блогерше. Он предположил, что причиной для приглашения в ФНС мог стать бизнес семьи, который не связан с блогом. Точную причину звонка от налоговиков семья не знает, однако в ходе беседы, со слов Альберта, посыпались вопросы и о блогерской деятельности Миляуши, например, платят ли им за просмотры публикаций в социальных сетях.
Конфликт разворачивается между администрацией Дёмского парка и местными жителями. По их словам, в парке по неизвестным причинам включают звуки пения птиц. Особенно демчан поразили крики ворон, транслируемые в парке, ранним утром. Как пояснили в администрации, это делается для того, чтобы птицы, обитающие в близлежащих лесных массивах, поменяли место своей дислокации.
В Башкирии со следующей недели прогнозируется аномальная жара — температура воздуха достигнет +39 градусов.
Однако жители не всех районов Уфы смогут спастись от жары на официальном городском пляже. Единственный пляж Демского района на озере Карьерном временно не работает — по причине смены арендатора. Однако приостановке его деятельности предшествовали планы уфимской светской львицы Евгении Машко построить на озере «Millenium Park Resort». Подробно об этой истории мы рассказывали в этом материале. Теперь же узнали нужен ли местным «Демский карьер» со входом за 200 рублей с человека и видом на дикую сторону озера.
Выпускные отгремели почти две недели назад, а послевкусие осталось. И в Стерлитамаке у целого класса выпускной из 9 класса в ресторане и без алкоголя превратился в криминальную драму — ее спусковым крючком стал анонимный звонок, который вместо поездки на лимузине отправил вчерашних школьников в отдел полиции.
Были на неделе новости и с легкопрлмышенного фронта. В Уфе открылся бутик белорусской одежды Гомельской фабрики «Коминтерн» и это первый «флагманский бутик» в России. Mkset посетил магазин, посмотрел изделия и посчитал, смогут ли простые жители Башкирии и Уфы позволить себе брючный костюм белорусской фабрики. Обойдемся без спойлеров — приглашаем с нами прогуляться по магазину и изучить цены.