Новости из зала суда, крики ворон и скандал с выпускниками из Башкирии

Однако жители не всех районов Уфы смогут спастись от жары на официальном городском пляже. Единственный пляж Демского района на озере Карьерном временно не работает — по причине смены арендатора. Однако приостановке его деятельности предшествовали планы уфимской светской львицы Евгении Машко построить на озере «Millenium Park Resort». Подробно об этой истории мы рассказывали в этом материале. Теперь же узнали нужен ли местным «Демский карьер» со входом за 200 рублей с человека и видом на дикую сторону озера.