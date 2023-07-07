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Новое долгосрочное перекрытие дороги в Уфе: улицу Пугачева закрывают до конца лета

7 июля 2023, 05:55
Фото: 1MI

В Уфе улицу Пугачева закроют от Бельской до Геофизиков с 16 июля до 27 августа

Новости о новом этапе работ на Южных воротах и перекрытии дороги в связи с ним сообщили в пресс-службе мэрии Уфы 7 июля.

В Уфе в конце следующей недели почти до самого конца лета будет перекрыта улица Пугачева. С воскресенья, 16 июля по 27 августа будет закрыт проезд в обоих направлениях на участке улицы Пугачева от улицы Бельской до улицы Геофизиков.

В мэрии уточняют, что схема маршрутов общественного транспорта будет изменена и прикладывают слайд со схемой объезда. Он будет осуществляться по улице Бельской, бульвару Назара Наджми, улице Просвещения.

Уфимцев и гостей города учитывать предстоящее ограничение и заранее планировать поездки.

Напомним, сегодня мы сообщали о ходе работ на всем масштабном проекте «Южные ворота», о них рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы#Транспорт#Дороги#Автомобиль#Общественный транспорт
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