Новое долгосрочное перекрытие дороги в Уфе: улицу Пугачева закрывают до конца лета

В Уфе в конце следующей недели почти до самого конца лета будет перекрыта улица Пугачева. С воскресенья, 16 июля по 27 августа будет закрыт проезд в обоих направлениях на участке улицы Пугачева от улицы Бельской до улицы Геофизиков.