На встрече межведомственной рабочей группы обсуждался III Конгресс молодых ученых

Мероприятие, запланированное на 28–30 ноября текущего года, пройдет в парке науки и искусств «Сириус» на одноименной федеральной территории. За его организацию отвечают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию, а также автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты». Как сообщает transsibinfo.com, информационным партнером мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.