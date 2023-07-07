На встрече межведомственной рабочей группы обсуждался III Конгресс молодых ученых

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Встреча прошла под руководством советника российского президента Антона Кобякова.
Мероприятие, запланированное на 28–30 ноября текущего года, пройдет в парке науки и искусств «Сириус» на одноименной федеральной территории. За его организацию отвечают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию, а также автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты». Как сообщает transsibinfo.com, информационным партнером мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.
По словам Антона Кобякова, III Конгресс молодых ученых можно считать одним из самых значимых событий текущего года, проводимых в рамках Десятилетия науки и технологий в 2022–2031 годах, которое было объявлено главой государства. В 2023 году организаторы конгресса приняли решение расширить географию мероприятий — спутников конгресса. Ведется активное сотрудничество с лидерами молодого поколения.
На заседании межведомственной рабочей группы обсудили текущие оргвопросы, подготовку деловой программы и площадки проведения конгресса, взаимодействие с участниками и СМИ, перспективы международного сотрудничества, соблюдение противоэпидемических мер.
Также на встрече уделили внимание вопросам, касающимся проведения мероприятий — спутников Конгресса молодых ученых. В частности, речь шла о перспективах создания программы, в рамках которой работа с участниками конгресса велась бы круглый год.
Одним из вопросов повестки заседания стало обсуждение возможности визита представителей международного сообщества лидеров общественного мнения и бизнесменов Friends for Leadership, а также подготовка его программы. Стоит отметить, что благодаря партнерству Россотрудничества с университетами стран СНГ, Азии, Африки, Южной Америки ожидается прибытие на конгресс 150 иностранных студентов.
III Конгресс молодых ученых в очередной раз соберет на своей площадке представителей академической сферы — получивших гранты молодых ученых, учащихся школ и вузов, ведущих деятелей образования и науки, представителей органов власти, бизнесменов.