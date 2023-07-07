Бездомная собака вцепилась в ребенка на озере в Уфе

По данным издания, именно эта собака ранее уже пыталась напасть на взрослую женщину, после чего та с опаской стала поглядывать на местных собак. Напомним, не так давно в Башкирии собака в Башкирии напала на ребенка и откусила ему три четверти носа. Мальчику помогли медики.