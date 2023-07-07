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Бездомная собака вцепилась в ребенка на озере в Уфе

7 июля 2023, 05:14
Фото: Midjourney

Чипированная собака укусила ребенка на озере Теплом в Уфе

О происшествии с безнадзорным животным сообщили в издании UfacityNews.ru 7 июля.
Сюжет
Дети

Вчера 6 июля в Инорсе собака укусила 15-летнюю девочку, которая с друзьями играла у реконструируемого озера Теплое. Со слов матери пострадавшей девочки, животное заинтересовалось компанией детей еще в сквере у озера.

Нездоровый интерес собаки с чипом в ухе пытались пресечь взрослые, но собаке они оказались не страшны и она вцепилась подростку в предплечье, у девочки рана, а по поводу нападения животного написано заявление в полицию.

Девочке теперь летний отдых омрачит курс уколов для профилактики заражения бешенством, один из шести уколов она уже получила.

По данным издания, именно эта собака ранее уже пыталась напасть на взрослую женщину, после чего та с опаской стала поглядывать на местных собак. Напомним, не так давно в Башкирии собака в Башкирии напала на ребенка и откусила ему три четверти носа. Мальчику помогли медики.

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#Ирина Деревянчук#Дети#Город#Новости Уфы#Пляжи Уфы
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