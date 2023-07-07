Курс доллара превысил отметку в 92 рубля: эксперты обсуждают причины и последствия

Она отметила, что некоторые временные факторы, такие как увеличение зарубежных поездок граждан и налоговые платежи юрлиц, которые оказывали давление на рубль в последние месяцы, утратят свое значение. Однако другие условия, такие как показатели торгового баланса, инфляционные ожидания и отток валюты, будут продолжать ослаблять рубль, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».