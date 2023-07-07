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Published Сегодня, 09:56

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Updated Сегодня, 09:57

Курс доллара превысил отметку в 92 рубля: эксперты обсуждают причины и последствия

7 июля 2023, 09:56
Курс доллара впервые с марта 2022 года поднялся выше отметки в 92 рубля. Елена Воронкова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, объяснила, что комплекс факторов привел к колебаниям курса рубля, и указала на возможное продолжение повышения стоимости валюты.

Она отметила, что некоторые временные факторы, такие как увеличение зарубежных поездок граждан и налоговые платежи юрлиц, которые оказывали давление на рубль в последние месяцы, утратят свое значение. Однако другие условия, такие как показатели торгового баланса, инфляционные ожидания и отток валюты, будут продолжать ослаблять рубль, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Воронкова также отметила, что повышение курса рубля может помочь в решении проблем бюджетного дефицита и привлекательности инвестиций на российском рынке. Однако снижение курса может повлиять на уровень инфляции из-за удорожания импортной продукции.

Она призвала учитывать доступность валюты, реальную доходность вложений, личные планы и желаемые сроки инвестиций при принятии решений о распределении рисков в личных накоплениях и инвестициях в разные валюты.

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