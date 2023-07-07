График отключения горячей воды в Уфе в июле: полный список адресов

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Так, в Ленинском районе Уфы горячей воды в домах, обслуживаемых МУП УИС, не будет в период с 10 по 23 июля у жителей следующих домов:
ул. Аксакова ул, 18, 53, 54, 56, 57 А, 57, 57/А, 58, 58/1, 59, 60, 62, 7, 72, 73/1, 81, 81/1,94.
ул. Беломорская ул, 28
ул. Гафури 101, 103, 105, 105/1, 11, 13, 13/1, 15, 17, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/2, 25, 25/1, 27, 27/1, 27/2, 29, 4, 4/1, 40, 48, 50, 52, 54, 56, 6, 7, 71, 73, 74, 77, 88, 90
ул. Гоголя 11, 18, 27, 29, 36, 47, 53, 53/1, 53/2, 57, 59, 60, 60/1, 62, 63/1, 63/2, 70, 79,
ул. Дорофеева ул, 3/2
ул. Достоевского ул, 14, 29
г. Уфа, Заки Валиди ул, 1, 2, 3, 32, 32/2, 33, 34, 42, 45, 5, 7, 7/а, 9.
ул. Зенцова ул, 70, 81а/20
ул. Карла Маркса ул, 15/2, 2, 20, 20/1, 23, 25, 3, ¾, 31, 37, 49/1, 5/1, 9/1, 9/2,
ул. Кирова ул, 34,34/в
ул. Коммунистическая 11, 11/1, 14, 15, 16, 19/1, 22, 22/2, 29, 36, 54/а, 59, 65, 78.
ул. Красина, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 15, 19, 19/1, 21, 33, 52, 62.
ул. Крупской 10, 19, 4, 6, 6/1, 7, 8, 9
ул. Ленина 28 3, 30, 30/1,32, 5/1, 7.
ул. Пушкина 104, 33/2, 35/3, 42, 43, 45, 45/1, 45/2, 45/2, 52, 52., 52/а, 54, 54/1, 56, 62, 67, 82, 85, 85/1, 86, 88/1, 90, 96/98.
ул. Свердлова 38, 47, 49, 51, 53, 53/1, 55, 56, 57, 60, 60/1, 62, 69, 72, 72/1, 72/1, 72/2, 90.
ул. Султанова 24, 24/1, 6, 8.
ул. Театральная 1/А, 2, 2/1, 3, 3, 3/А
Тукаева 46.
Худайбердина 15.
ул. Цюрупы, 27, 40, 42, 44/1, 44/2, 55/1, 55/1, 75, 76, 77, 78, 79, 80.
Чернышевского 100, 104, 105/1, 14/1, 24, 25/1, 28, 41, 5, 7, 75, 82, 88, 97
Подробнее ознакомиться со списком домов, где в этом месяце планируется отключение ГВС, можно здесь.
Также в этом месяце плановое отключение пройдёт в ряде домов, которые обслуживает БашРТС. Узнать о том, в какой период запланировано отключение, можно на сайте компании, указав свой адрес в соответствующем поле.