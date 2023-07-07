mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июля, 07:27

Published 7 июля, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

ГК «Жилой Квартал» ввела в эксплуатацию сразу два дома!

ГК «Жилой Квартал» ввела в эксплуатацию сразу два дома!

7 июля 2023, 07:27
Фото: ГК "Жилой квартал"
Два дома жилого комплекса «Зубово Life Garden» введены в эксплуатацию, и совсем скоро новоселы начнут получать ключи от своих новых квартир.

Работа в жилых комплексах ГК «Жилой Квартал» не останавливается ни на секунду — строители качественно и быстро делают свое дело, дома растут на глазах. Приятная новость ожидает тех, кто купил квартиры в 16 и 19 литерах жилого комплекса «Зубово Life Garden»: совсем скоро они начнут получать ключи, ведь 26 июня 2023 года эти дома введены в эксплуатацию.

Напомним, что строительство жилого комплекса «Зубово Life Garden» началось несколько лет назад, когда на месте будущего микрорайона было пустое поле. А на сегодняшний день 18 домов уже введены в эксплуатацию и ещё 3 активно возводятся, построены дороги, реализовано освещение и установлены автобусные остановки.

— За 22 года своей работы, мы уже построили и ввели в эксплуатацию более 40 многоквартирных домов, каждый раз подтверждая своё лидерство и профессионализм! Мы искренне уверены, что лучшее проявление уважения и заботы о клиентах с нашей стороны, это высокое качество построенных домов и соблюдение обещанных сроков, поэтому тщательно контролируем каждый этап строительства. На прошлой неделе мы на 2 месяца раньше декларируемых сроков ввели в эксплуатацию 16 и 19 литеры в ЖК «Зубово Life Garden», а в феврале этого года на 6 месяцев раньше был сдан литер 15 в ЖК «Михайловка Green Place», — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».

Именно благодаря такому подходу, ГК «Жилой Квартал» имеет высший балл надёжности по рейтингу Единого Реестра Застройщиков РФ, а в их домах счастливо проживают уже более 50 000 человек, что можно сравнить по численности с городом Мелеузом, и совсем скоро их станет ещё на 1000 человек больше.

Есть отличные новости и для тех, кто не успел купить квартиру в жилом комплексе «Зубово Life Garden», но очень хочет там жить — стартовали продажи следующей очереди строительства. Для вас широкий выбор квартир в 20 и 21 литерах.

Узнать больше о проектах застройщика можно по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10, ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1а.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
«Нас дубасили»: что говорят уфимцы о случае с педагогом, замотавшим скотчем студента
Сегодня, 05:48
Подозрительного мужчину задержали в одном из лицеев Уфы
Сегодня, 09:26
Проблему обнаружили на опоре Зининского моста под Уфой
Сегодня, 05:38
Женщину-инвалида из Башкирии вместо скорой увезли на обычном грузовике
Сегодня, 07:53
Назван день резкого потепления в Уфе
Сегодня, 05:51
Депутат Алексей Нечаев предложил увольнять чиновников по итогам народной оценки
Вчера, 11:55