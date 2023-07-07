ГК «Жилой Квартал» ввела в эксплуатацию сразу два дома!

Posted 7 июля, 07:27
Published 7 июля, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Работа в жилых комплексах ГК «Жилой Квартал» не останавливается ни на секунду — строители качественно и быстро делают свое дело, дома растут на глазах. Приятная новость ожидает тех, кто купил квартиры в 16 и 19 литерах жилого комплекса «Зубово Life Garden»: совсем скоро они начнут получать ключи, ведь 26 июня 2023 года эти дома введены в эксплуатацию.
Напомним, что строительство жилого комплекса «Зубово Life Garden» началось несколько лет назад, когда на месте будущего микрорайона было пустое поле. А на сегодняшний день 18 домов уже введены в эксплуатацию и ещё 3 активно возводятся, построены дороги, реализовано освещение и установлены автобусные остановки.
— За 22 года своей работы, мы уже построили и ввели в эксплуатацию более 40 многоквартирных домов, каждый раз подтверждая своё лидерство и профессионализм! Мы искренне уверены, что лучшее проявление уважения и заботы о клиентах с нашей стороны, это высокое качество построенных домов и соблюдение обещанных сроков, поэтому тщательно контролируем каждый этап строительства. На прошлой неделе мы на 2 месяца раньше декларируемых сроков ввели в эксплуатацию 16 и 19 литеры в ЖК «Зубово Life Garden», а в феврале этого года на 6 месяцев раньше был сдан литер 15 в ЖК «Михайловка Green Place», — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Именно благодаря такому подходу, ГК «Жилой Квартал» имеет высший балл надёжности по рейтингу Единого Реестра Застройщиков РФ, а в их домах счастливо проживают уже более 50 000 человек, что можно сравнить по численности с городом Мелеузом, и совсем скоро их станет ещё на 1000 человек больше.
Есть отличные новости и для тех, кто не успел купить квартиру в жилом комплексе «Зубово Life Garden», но очень хочет там жить — стартовали продажи следующей очереди строительства. Для вас широкий выбор квартир в 20 и 21 литерах.
Узнать больше о проектах застройщика можно по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10, ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1а.