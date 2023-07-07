ГК «Жилой Квартал» ввела в эксплуатацию сразу два дома!

— За 22 года своей работы, мы уже построили и ввели в эксплуатацию более 40 многоквартирных домов, каждый раз подтверждая своё лидерство и профессионализм! Мы искренне уверены, что лучшее проявление уважения и заботы о клиентах с нашей стороны, это высокое качество построенных домов и соблюдение обещанных сроков, поэтому тщательно контролируем каждый этап строительства. На прошлой неделе мы на 2 месяца раньше декларируемых сроков ввели в эксплуатацию 16 и 19 литеры в ЖК «Зубово Life Garden», а в феврале этого года на 6 месяцев раньше был сдан литер 15 в ЖК «Михайловка Green Place», — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».