Фотосессии в Башкирии могут таить в себе смертельную угрозу

Напомним, ранее в Башкирии было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что двое детей, отдыхавших в летнем лагере в Салавате, заболели геморрагической лихорадкой. Так, Роспотребнадзор, проводивший в детском учреждении проверку, выявил на его территории превышение допустимой нормы заселенности грызунами.