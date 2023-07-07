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Фотосессии в Башкирии могут таить в себе смертельную угрозу

7 июля 2023, 10:27
Фото: 1MI

Жителям Башкирии рассказали об опасности фотосессий на природе

О том, как желание сделать эстетичные снимки для соцсетей может привести к необратимым последствиям в ходе пресс-конференции ИА «Башинформ» рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Казак

Глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак рекомендовала жителям Башкирии не терять бдительность на природе. В частности, руководитель ведомства предостерегла граждан об опасности фотосессий на фоне башкирских пейзажей. По её словам, в отдельных случаях это может привести к заражению мышиной лихорадкой.

«Жители охотно делают снимки и селфи на сеновалах, в ромашковых полях, подкидывают листву в воздух для создания красивых кадров — все это создает риски заболеть геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, ведь в таких местах мыши оставляют свои опасные отходы жизнедеятельности», — высказалась Анна Казак.

Напомним, ранее в Башкирии было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что двое детей, отдыхавших в летнем лагере в Салавате, заболели геморрагической лихорадкой. Так, Роспотребнадзор, проводивший в детском учреждении проверку, выявил на его территории превышение допустимой нормы заселенности грызунами.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество
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