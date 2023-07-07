Фотосессии в Башкирии могут таить в себе смертельную угрозу

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак рекомендовала жителям Башкирии не терять бдительность на природе. В частности, руководитель ведомства предостерегла граждан об опасности фотосессий на фоне башкирских пейзажей. По её словам, в отдельных случаях это может привести к заражению мышиной лихорадкой.
«Жители охотно делают снимки и селфи на сеновалах, в ромашковых полях, подкидывают листву в воздух для создания красивых кадров — все это создает риски заболеть геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, ведь в таких местах мыши оставляют свои опасные отходы жизнедеятельности», — высказалась Анна Казак.
Напомним, ранее в Башкирии было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что двое детей, отдыхавших в летнем лагере в Салавате, заболели геморрагической лихорадкой. Так, Роспотребнадзор, проводивший в детском учреждении проверку, выявил на его территории превышение допустимой нормы заселенности грызунами.