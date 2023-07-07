Экономист не одобрил идею ЦБ отменить комиссии за переводы для физлиц

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
По сообщению издания «Газета.ру», Андрей Бархота отметил, что важный элемент комиссионных доходов банков — денежные переводы между физлицами. В случае их выпадания произойдут изменения в экономике транзакционных сервисов.
Эксперт отметил, что при отмене комиссии денежные переводы будут представлять собой бесплатную услугу, и результатом этого станет снижение стабильности остатков на счетах банков. В результате встанет вопрос о снижении процентных ставок по накопительным продуктам, и это неблагоприятно отразится на вкладчиках.
Также, по словам Бархоты, стоит помнить о законе сохранения энергии. Эксперт напомнил, что когда-то Банк России настоял на отмене комиссии за открытие и ведение ссудных счетов, что подтолкнуло банки к решению компенсировать выпадающие доходы частью страховых премий в рамках банкострахования.
Бархота выразил мнение, что клиенты станут больше платить за другие продукты банков, если отменить комиссии за денежные переводы. В результате общая сумма расходов не изменится.
В заключение эксперт заявил, что Банку России стоит поддерживать конкуренцию в основном в сфере качества финансовых услуг. По его словам, для формирования качественных сервисов необходимо инвестировать в инфраструктуру, и эти вложения должны каким-то образом окупаться.