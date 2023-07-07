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Экономист не одобрил идею ЦБ отменить комиссии за переводы для физлиц

7 июля 2023, 14:47
Фото: 1MI
Экономист Андрей Бархота раскритиковал предложение Центробанка отменить комиссию за денежные переводы между физическими лицами. Он назвал данную идею утопией.

По сообщению издания «Газета.ру», Андрей Бархота отметил, что важный элемент комиссионных доходов банков — денежные переводы между физлицами. В случае их выпадания произойдут изменения в экономике транзакционных сервисов.

Эксперт отметил, что при отмене комиссии денежные переводы будут представлять собой бесплатную услугу, и результатом этого станет снижение стабильности остатков на счетах банков. В результате встанет вопрос о снижении процентных ставок по накопительным продуктам, и это неблагоприятно отразится на вкладчиках.

Также, по словам Бархоты, стоит помнить о законе сохранения энергии. Эксперт напомнил, что когда-то Банк России настоял на отмене комиссии за открытие и ведение ссудных счетов, что подтолкнуло банки к решению компенсировать выпадающие доходы частью страховых премий в рамках банкострахования.

Бархота выразил мнение, что клиенты станут больше платить за другие продукты банков, если отменить комиссии за денежные переводы. В результате общая сумма расходов не изменится.

В заключение эксперт заявил, что Банку России стоит поддерживать конкуренцию в основном в сфере качества финансовых услуг. По его словам, для формирования качественных сервисов необходимо инвестировать в инфраструктуру, и эти вложения должны каким-то образом окупаться.

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