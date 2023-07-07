Экономист не одобрил идею ЦБ отменить комиссии за переводы для физлиц

Эксперт отметил, что при отмене комиссии денежные переводы будут представлять собой бесплатную услугу, и результатом этого станет снижение стабильности остатков на счетах банков. В результате встанет вопрос о снижении процентных ставок по накопительным продуктам, и это неблагоприятно отразится на вкладчиках.