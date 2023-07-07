По выходным и праздникам: что депутаты разрешили делать мэру в Башкирии вне работы

Mkset уже публиковал материал о том, как служебный внедорожник Олега Голова, мэра города-спутника Уфы Благовещенска, 50 раз за 2022 год был замечен системой «Паутина» в родном городе Голова Стерлитамаке. Депутат Горсовета Благовещенска Сергей Жуков выяснял, насколько законны такие поездки на служебном транспорте. По данным Жукова, «местная прокуратура провела проверку и выявила нарушения, но дело в надзорном ведомстве возбуждать не стали, передав его в МВД, где собственно и занимались данным вопросом».