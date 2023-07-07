По выходным и праздникам: что депутаты разрешили делать мэру в Башкирии вне работы

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Mkset уже публиковал материал о том, как служебный внедорожник Олега Голова, мэра города-спутника Уфы Благовещенска, 50 раз за 2022 год был замечен системой «Паутина» в родном городе Голова Стерлитамаке. Депутат Горсовета Благовещенска Сергей Жуков выяснял, насколько законны такие поездки на служебном транспорте. По данным Жукова, «местная прокуратура провела проверку и выявила нарушения, но дело в надзорном ведомстве возбуждать не стали, передав его в МВД, где собственно и занимались данным вопросом».
Жуков в марте сообщил журналисту Mkset о своих предположениях, что ожидает от этой истории как минимум возбуждения административного дела по статье «самоуправство», но уточнил, что шансы на уголовное преследование в данной истории, скорее всего, небольшие.
Однако случился неожиданный поворот в истории — недавно Жуков сообщил, что Голов «привлек юриста для того, чтобы уйти от ответственности за использование транспортного средства в личных целях».
— Прокуратура подтвердила факт использования транспортного средства и квалифицировала данные действия как самоуправство и подрыв авторитета власти. Такой наглости нет больше ни в одном районе Республики Башкортостан. Юристы и система сделали все, чтобы прикрыть чиновника. Дело было закрыто по истечению сроков давности и обжаловано по процессуальным нарушениям, но сам факт передвижения на служебной машине вошел в историю и является неопровержимым вплоть до наличия фотографий, где глава района собственноручно держит баранку муниципального джипа, в очередной раз направляясь домой в Стерлитамак, — пишет Сергей Жуков.
По мнению депутата, глава района Голов якобы использует служебное авто «под видом поездок в командировки».
Вишенкой на торте в этой неоднозначной истории становится решение депутатов районного Совета разрешить главе района использовать служебную машину без согласования.
Так, в документе, обнародованном Жуковым, советом района решено разрешить Голову «использовать служебный транспорт в нерабочее время, выходные и праздничные дни без дополнительного согласования». Кроме того районные депутаты разрешили Голову парковать служебную машину «в месте своего нахождения».
— На прошедшем собрании рассматривали вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности, но только один из них набрался духу и сказал, что да, нарушения есть и привлекать надо, все остальные депутаты в ходе рассмотрения нарушений ослепли, — пишет Сергей Жуков.
Однако Жуков добавил, что решение Совета «кто-то так и не утвердил», а повторное голосование еще впереди — до 30 июля районный совет депутатов примет окончательное решение по истории с поездками мэра города на служебном авто.