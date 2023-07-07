Врача из Башкирии наградили в Госдуме после спасения атакованных пчелами детей

Экс-глава ГИБДД Башкирии и нынешний депутат Госдумы от Башкирии Динар Гильмутдинов приехал в детскую больницу Стерлитамака и вручил благодарственное письмо врачу-реаниматологу Григорию Сааряну, который на прошлой неделе спас мальчика, которого покусал целый рой пчел. Из открытых частей тела мальчика, который с братом напоролся на улей в лесу, врач вытащил около 500 жал. Мальчик быстро оправился от нападения медоносных насекомых и был выписан, хотя после такой мощной атаки нельзя было исключить и трагического исхода.