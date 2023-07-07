Врача из Башкирии наградили в Госдуме после спасения атакованных пчелами детей

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 07:21
Экс-глава ГИБДД Башкирии и нынешний депутат Госдумы от Башкирии Динар Гильмутдинов приехал в детскую больницу Стерлитамака и вручил благодарственное письмо врачу-реаниматологу Григорию Сааряну, который на прошлой неделе спас мальчика, которого покусал целый рой пчел. Из открытых частей тела мальчика, который с братом напоролся на улей в лесу, врач вытащил около 500 жал. Мальчик быстро оправился от нападения медоносных насекомых и был выписан, хотя после такой мощной атаки нельзя было исключить и трагического исхода.
Гильмутдинов признался, что его очень взволновала данная история и во время региональной недели в Башкортостане он заехал и поблагодарил детского врача-реаниматолога Григория Сааряна за спасение жизней маленьких, но самых важных пациентов. Ему было вручено благодарственное письмо.
Однако сам врач-реаниматолог Григорий Саарян считает, что выполнял свою обычную работу и только спустя время понял, что все могло закончится по-другому, а также он поблагодарил Динара Гильмутдинова за внимание.