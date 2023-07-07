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Врача из Башкирии наградили в Госдуме после спасения атакованных пчелами детей

7 июля 2023, 06:56
Фото: 1MI

В Башкирии врача, вытащившего из атакованных пчелами детей 500 жал, наградила Госдума

О подвиге врача-реаниматолога в своих соцсетях рассказал экс-глава ГИБДД Башкирии и нынешний депутат Госдумы Динар Гильмутдинов 6 июля.
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Дети

Экс-глава ГИБДД Башкирии и нынешний депутат Госдумы от Башкирии Динар Гильмутдинов приехал в детскую больницу Стерлитамака и вручил благодарственное письмо врачу-реаниматологу Григорию Сааряну, который на прошлой неделе спас мальчика, которого покусал целый рой пчел. Из открытых частей тела мальчика, который с братом напоролся на улей в лесу, врач вытащил около 500 жал. Мальчик быстро оправился от нападения медоносных насекомых и был выписан, хотя после такой мощной атаки нельзя было исключить и трагического исхода.

Гильмутдинов признался, что его очень взволновала данная история и во время региональной недели в Башкортостане он заехал и поблагодарил детского врача-реаниматолога Григория Сааряна за спасение жизней маленьких, но самых важных пациентов. Ему было вручено благодарственное письмо.

Однако сам врач-реаниматолог Григорий Саарян считает, что выполнял свою обычную работу и только спустя время понял, что все могло закончится по-другому, а также он поблагодарил Динара Гильмутдинова за внимание.

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#Дети#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Лето#Ирина Деревянчук
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