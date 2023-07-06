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Затон в Уфе застроят 25-этажными высотками

6 июля 2023, 07:29
Фото: 1MI

Компания депутата Горсовета Уфы построит новый ЖК на берегу Белой

Проект строительства восьми 25-этажных домов и социальных объектов подписал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Стало известно, что в уфимском Затоне намерены возвести новый жилой комплекс, а именно построить восемь 25-этажных жилых домов, а также детский сад на 340 мест, школу на 1,1 тысячи детей и паркинг. Соответствующее постановление подписал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Согласно документу, застраиваться будет квартал, ограниченный переулком Запорожским, улицей Ахметова, планируемыми улицами южнее дома № 225 по улице Ахметова и западнее улицы Пожарского.

Известно, что для реализации проект необходимо будет снести дома усадебного типа двух и трех этажей, демонтировать придется металлические и капитальные гаражи. Сохраняться здания Волжского государственного университета водного транспорта, шесть многоэтажных домов, два общежития, столовая и паркинг.

Строительством нового жилого комплекса займется депутат Горсовета Уфы Руслан Зайнуллин, а именно подконтрольное ему ООО «УАС-СТС». Сам депутат сообщил «Ъ-Уфа», что разрешение на строительство и выход на площадку компания планирует получить осенью этого года. Сейчас же идет процесс расселения жильцов аварийных домов.

#Элина Сайфранова#Общество#Новости Уфы#Застройка#ЖК#Строительство#Строительство жилья#Аварийное жилье#Снос жилых домов
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