Затон в Уфе застроят 25-этажными высотками

Строительством нового жилого комплекса займется депутат Горсовета Уфы Руслан Зайнуллин, а именно подконтрольное ему ООО «УАС-СТС». Сам депутат сообщил «Ъ-Уфа», что разрешение на строительство и выход на площадку компания планирует получить осенью этого года. Сейчас же идет процесс расселения жильцов аварийных домов.