Затон в Уфе застроят 25-этажными высотками

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Стало известно, что в уфимском Затоне намерены возвести новый жилой комплекс, а именно построить восемь 25-этажных жилых домов, а также детский сад на 340 мест, школу на 1,1 тысячи детей и паркинг. Соответствующее постановление подписал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Согласно документу, застраиваться будет квартал, ограниченный переулком Запорожским, улицей Ахметова, планируемыми улицами южнее дома № 225 по улице Ахметова и западнее улицы Пожарского.
Известно, что для реализации проект необходимо будет снести дома усадебного типа двух и трех этажей, демонтировать придется металлические и капитальные гаражи. Сохраняться здания Волжского государственного университета водного транспорта, шесть многоэтажных домов, два общежития, столовая и паркинг.
Строительством нового жилого комплекса займется депутат Горсовета Уфы Руслан Зайнуллин, а именно подконтрольное ему ООО «УАС-СТС». Сам депутат сообщил «Ъ-Уфа», что разрешение на строительство и выход на площадку компания планирует получить осенью этого года. Сейчас же идет процесс расселения жильцов аварийных домов.