Ягодная лихорадка: 3 питомника, где жители Башкирии находят самую вкусную клубнику

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Летом, во время цветения плодовых культур, как никогда высок спрос на ягоды разных видов и сортов. Многие покупке уже собранных плодов предпочитают заняться этим самостоятельно. Собрать ягоды можно как в диких зонах, так и в специально оборудованных для этого участках — плодовых питомниках. С помощью отзывов пользователей Яндекс Карт Mkset решил узнать, какие плодопитомники могут гарантировать, что за отданные деньги вы уйдёте с полными вёдрами свежих ягод.
Этот плодопитомник, в отличие от всех приведённых здесь, имеет большое количество отзывов, позволяющих воссоздать реальную картину происходящего. Первым, на что стоит обратить внимание, питомник расположен во дворе частного дома с табличкой на заборе. Иначе говоря, это частное предприятие, которое приобрело вполне себе достойный успех. Из 61 одного отзыва низкую оценку имеют только 4.
Стоит отметить, что один из пользователей поставил одну звезду из-за расположения сада
Находится в частном секторе, ожидал другого.
О работе питомника или самих плодах не было сказано ничего.
Пользователи Яндекс Карт высказывают одобрение касательно этого плодопитомника. Ягоды малины и клубники здесь крупные, саженцы радуют большим количеством урожая, вот только цена за сбор ягод «кусачая»: от 400 до 550 рублей в зависимости от времени суток. Другие два питомника требуют гораздо меньшую сумму за сбор. Один из комментаторов отмечает, что за такую цену ягоды в садовом центре мелкие и гнилые.
Отзывов не так много, чтобы составить реальную оценку питомника, однако положительные комментарии дают основание верить, что в этом месте можно собрать достойный урожай ягод.
Наиболее популярным результатом при поиске плодопитомника является именно Чишминский плодопитомник. Здесь возможно как купить уже собранные ягоды, так и собрать их самостоятельно. Однако, как показывают комментарии некоторых пользователей, нет стопроцентных гарантий того, что вы уйдёте довольными своим уловом. К нашему сожалению, отзывы в Яндекс Картах не дали полной картины, поэтому мы решили посетить официальную группу плодопитомника ВКонтакте.
Как видно на скриншотах, мнение людей разделилось на два лагеря: одни категорически недовольны работой питомника, в то время как другие радуются собранному урожаю и выражают благодарность администрации и сотрудникам. Занятно, что все положительные комментарии приходятся на дальние даты, а вот отрицательные отзывы выпадают и на нынешний сезон.
На просторах интернета упоминаются также плодопитомник «Клубника Бижбуляка», «Утеймуллинская клубника», «Солнечный Бузовьяз» и сады Шарана. К сожалению, нам не удалось найти какие-либо комментарии касательно этих организаций, поэтому наверняка сказать о том, стоит ли посещать данные садовые предприятия, мы не можем.