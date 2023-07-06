Ягодная лихорадка: 3 питомника, где жители Башкирии находят самую вкусную клубнику

Летом, во время цветения плодовых культур, как никогда высок спрос на ягоды разных видов и сортов. Многие покупке уже собранных плодов предпочитают заняться этим самостоятельно. Собрать ягоды можно как в диких зонах, так и в специально оборудованных для этого участках — плодовых питомниках. С помощью отзывов пользователей Яндекс Карт Mkset решил узнать, какие плодопитомники могут гарантировать, что за отданные деньги вы уйдёте с полными вёдрами свежих ягод.