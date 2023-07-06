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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Врач-онколог предупреждает: вдыхание выхлопных газов в пробке вредно для здоровья

6 июля 2023, 12:27
Анастасия Косякова, врач-онколог из московской клинической больницы, объяснила, что выхлопные газы, которые автомобилисты вдыхают в пробках, являются очень вредными для здоровья. Особенно это относится к ситуации, когда окна машины открыты.

Она уточнила, что самый большой вред от выхлопных газов человек получает именно в пробке. Летом, когда водители открывают окна, ситуация ухудшается еще больше. Это связано с тем, что вместе с кислородом человек вдыхает оксид углерода, углеводороды, альдегиды, диоксид серы, сажу и бензпирен. Вещества эти накапливаются в организме и могут вызвать серьезные заболевания, пишет RT.

По словам Анастасии Косяковой, вдыхание выхлопных газов может привести к развитию онкологических заболеваний, проблемам с сердечно-сосудистой системой, а также вызвать одышку, головокружение и стенокардию.

Она отметила, что постоянное воздействие выхлопных газов на человека может вызывать недомогание, раздражительность и нарушение сна из-за воздействия на нервную систему. Кожа и глаза также могут страдать.

Для снижения вредного воздействия выхлопных газов рекомендуется использование кондиционера в автомобиле. Также полезно пить больше воды.

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