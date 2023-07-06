Врач-онколог предупреждает: вдыхание выхлопных газов в пробке вредно для здоровья

Она уточнила, что самый большой вред от выхлопных газов человек получает именно в пробке. Летом, когда водители открывают окна, ситуация ухудшается еще больше. Это связано с тем, что вместе с кислородом человек вдыхает оксид углерода, углеводороды, альдегиды, диоксид серы, сажу и бензпирен. Вещества эти накапливаются в организме и могут вызвать серьезные заболевания, пишет RT.