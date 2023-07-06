Врач-онколог предупреждает: вдыхание выхлопных газов в пробке вредно для здоровья

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Она уточнила, что самый большой вред от выхлопных газов человек получает именно в пробке. Летом, когда водители открывают окна, ситуация ухудшается еще больше. Это связано с тем, что вместе с кислородом человек вдыхает оксид углерода, углеводороды, альдегиды, диоксид серы, сажу и бензпирен. Вещества эти накапливаются в организме и могут вызвать серьезные заболевания, пишет RT.
По словам Анастасии Косяковой, вдыхание выхлопных газов может привести к развитию онкологических заболеваний, проблемам с сердечно-сосудистой системой, а также вызвать одышку, головокружение и стенокардию.
Она отметила, что постоянное воздействие выхлопных газов на человека может вызывать недомогание, раздражительность и нарушение сна из-за воздействия на нервную систему. Кожа и глаза также могут страдать.
Для снижения вредного воздействия выхлопных газов рекомендуется использование кондиционера в автомобиле. Также полезно пить больше воды.