В Уфе обвиняемому в смерти блогера Дианы Сафаровой суд продлил домашний арест

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 9 мая в Чишмах. По дороге домой «Хонду» Дианы Сафаровой подрезала «Тойота». По информаци Госпвтоинспекции, за рулем находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, он же и допустил столкновение с автомобилем женщины.