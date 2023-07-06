В Уфе обвиняемому в смерти блогера Дианы Сафаровой суд продлил домашний арест

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Стало известно, что суд продлил срок домашнего ареста обвиняемому в ДТП, в котором погибла известная блогер и племянница Анвара Нургалиева Диана Сафарова.
С решением суда об избрании меры пресечения обвиняемый, как передает ГТРК «Башкортостан», согласен.
Напомним, что трагедия произошла в ночь на 9 мая в Чишмах. По дороге домой «Хонду» Дианы Сафаровой подрезала «Тойота». По информаци Госпвтоинспекции, за рулем находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, он же и допустил столкновение с автомобилем женщины.
Похороны Дианы Сафаровой проходили у Чишмах, проститься с ней пришли толпы неравнодушных. У женщины остались трое детей, опекунами которых назначены родители погибшей.