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В Уфе обвиняемому в смерти блогера Дианы Сафаровой суд продлил домашний арест

6 июля 2023, 03:22
Фото: Диана Сафарова // Vk.com
Трагедия произошла в Чишмах в ночь на 9 мая. У женщины осталось трое детей.

Стало известно, что суд продлил срок домашнего ареста обвиняемому в ДТП, в котором погибла известная блогер и племянница Анвара Нургалиева Диана Сафарова.

С решением суда об избрании меры пресечения обвиняемый, как передает ГТРК «Башкортостан», согласен.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 9 мая в Чишмах. По дороге домой «Хонду» Дианы Сафаровой подрезала «Тойота». По информаци Госпвтоинспекции, за рулем находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, он же и допустил столкновение с автомобилем женщины.

Похороны Дианы Сафаровой проходили у Чишмах, проститься с ней пришли толпы неравнодушных. У женщины остались трое детей, опекунами которых назначены родители погибшей.

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#Элина Сайфранова#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#ДТП#Смертельное ДТП#ДТП с погибшим
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