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В Уфе на несколько месяцев ограничат движение по улице Заки Валиди

6 июля 2023, 10:17
Фото: 1MI

В Уфе из-за ремонта теплосетей до 30 августа ограничат движение по ул. Заки Валиди

Отрезок улицы будет недоступен для автомобильного проезда в течение практически двух месяцев, сообщили в пресс-службе администрации Уфы

Так, практически до конца лета для проезда будут недоступны две крайних правых полосы по четной стороне ул. Заки Валиди на участке от ул. Генерал-губернатора Перовского до ул. Гоголя.

Как отметили в администрации Уфы, ограничения связаны с проведением капитального ремонта тепловых сетей на данном участке.

Напомним, ранее стало известно, что до 31 августа в Уфе для автомобильного проезда будет недоступна крайняя правая полоса по четной стороне улицы между ул. Коммунистической и Чернышевского.

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#Азамат Нухов#Транспорт#Автомобиль#Дороги#Новости Уфы#Город
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