В Уфе на несколько месяцев ограничат движение по улице Заки Валиди

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Так, практически до конца лета для проезда будут недоступны две крайних правых полосы по четной стороне ул. Заки Валиди на участке от ул. Генерал-губернатора Перовского до ул. Гоголя.
Как отметили в администрации Уфы, ограничения связаны с проведением капитального ремонта тепловых сетей на данном участке.
Напомним, ранее стало известно, что до 31 августа в Уфе для автомобильного проезда будет недоступна крайняя правая полоса по четной стороне улицы между ул. Коммунистической и Чернышевского.