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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

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В Башкирии прогнозируется аномальная жара

6 июля 2023, 14:25
Фото: 1MI

В Башкирии в начале следующей недели ожидается жара до +39 градусов

Даже ночью температура воздуха составит до +29 градусов, сообщает Gismeteo

Так, по данным метеосервиса, в грядущие выходные в городе установится сухая и безветренная погода. Температура воздуха днем составит +31, +34 градуса Цельсия, ночью +18, +19 градусов.

А уже в начале следующей недели синоптики прогнозируют жару до +, 10 и 11 июля, дневная температура воздуха в Уфе достигнет +38, +39 градусов Цельсия. С заходом солнца температура воздуха снизится с среднем до +21, +29 градусов. Ближе к середине рабочей недели температура постепенно начнет снижаться и приблизится к +25, +26 градусам в дневное время.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Новости Башкирии#Погода#Аномальная жара
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