В Башкирии прогнозируется аномальная жара

А уже в начале следующей недели синоптики прогнозируют жару до +, 10 и 11 июля, дневная температура воздуха в Уфе достигнет +38, +39 градусов Цельсия. С заходом солнца температура воздуха снизится с среднем до +21, +29 градусов. Ближе к середине рабочей недели температура постепенно начнет снижаться и приблизится к +25, +26 градусам в дневное время.