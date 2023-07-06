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В Башкирии перекроют трассу М-5

6 июля 2023, 14:12
Фото: 1MI

В Башкирии 7 июля на четыре часа ограничат движение на трассе М-5

Проезд будет закрыт для всех видов транспорта, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РБ

Как сообщили в соцсетях регионального Минтранса, в пятницу, 7 июля, проезд по трассе M-5 будет закрыт для всех категорий транспорта. Ограничение продлится с 11:00 до 15:00.

Отмечается, что запрет вводится в связи с производственными работами на железнодорожном переезде Аксеново — Глуховская на 1466 км Аксаковской дистанции пути.

Для автомобилистов предусмотрено четыре варианта проезда:

  • с Уфы в Белебей через Раевку — Пахарь — Анненково — Белебей;
  • с Белебея в Уфу через Анненково — Пахарь — Раевку;
  • с Уфы в Бижбуляк через Раевку — Аксеново — Иршат — Усак-Кичу — Чулкан — Бижбуляк;
  • с Бижбуляка в Уфу через Чулкан — Усак-Кичу — Иршат — Аксеново — Раевка.

Напомним, ранее стало известно, что в Уфе практически до конца лета частично ограничат проезд на участке улицы Заки Валиди. Как пояснили в пресс-служба администрации Уфы, ограничения связаны с капермонтом теплосетей.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Транспорт#Дороги#Автомобиль#Общество
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