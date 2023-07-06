В Башкирии перекроют трассу М-5

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Как сообщили в соцсетях регионального Минтранса, в пятницу, 7 июля, проезд по трассе M-5 будет закрыт для всех категорий транспорта. Ограничение продлится с 11:00 до 15:00.
Отмечается, что запрет вводится в связи с производственными работами на железнодорожном переезде Аксеново — Глуховская на 1466 км Аксаковской дистанции пути.
Для автомобилистов предусмотрено четыре варианта проезда:
Напомним, ранее стало известно, что в Уфе практически до конца лета частично ограничат проезд на участке улицы Заки Валиди. Как пояснили в пресс-служба администрации Уфы, ограничения связаны с капермонтом теплосетей.