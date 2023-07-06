Созревшие ягоды — лучший выбор для питания, говорит эксперт

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Терехова рекомендует употреблять только спелые ягоды в пищу. Они должны быть упругими, яркими и иметь равномерный цвет. Врач советует употреблять ягоды в сыром виде или использовать их для приготовления киселя или компота, пишет RT.
По словам эксперта, кисель и компот из свежих ягод содержат больше витаминов, чем фабричные соки.
Терехова также подчеркивает, что желательно употребить ягоды в тот же день, когда они были собраны или куплены, так как они сохраняют свои полезные свойства лишь в течение суток в холодильнике.