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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Созревшие ягоды — лучший выбор для питания, говорит эксперт

6 июля 2023, 12:57
Врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова сообщила, что ежевика, вишня, смородина и малина являются ягодами, доступными в июле. Она также отметила, что эти ягоды богаты витаминами и микроэлементами.

Терехова рекомендует употреблять только спелые ягоды в пищу. Они должны быть упругими, яркими и иметь равномерный цвет. Врач советует употреблять ягоды в сыром виде или использовать их для приготовления киселя или компота, пишет RT.

По словам эксперта, кисель и компот из свежих ягод содержат больше витаминов, чем фабричные соки.

Терехова также подчеркивает, что желательно употребить ягоды в тот же день, когда они были собраны или куплены, так как они сохраняют свои полезные свойства лишь в течение суток в холодильнике.

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