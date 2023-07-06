Собачья свадьба: В Башкирии женщина выгуливает собак и 20 кошек в окно на крышу ЗАГСа

Жительница дома по проспекту Ленина в Стерлитамаке очень любит животных, и 20 своих кошек вместе с двумя собаками в прогулках на свежем воздухе не ограничивает. Гулять они ходят на «террасу», прямо под окнами женщины расположен пристрой, где находится ЗАГС. По словам соседей, животные выходят справлять свои естественные нужды на эту крышу, тем самым создавая очень неприятный запах, причем не только на крыше пристроя, но и на этаже.