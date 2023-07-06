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Собачья свадьба: В Башкирии женщина выгуливает собак и 20 кошек в окно на крышу ЗАГСа

6 июля 2023, 05:04
Фото: 1MI

Жительница Башкирии выгуливает из окна 20 кошек и двух собак и они идут к соседям

На странную площадку для выгула пожаловались жители Стерлитамака телеканалу UTV.

Жительница дома по проспекту Ленина в Стерлитамаке очень любит животных, и 20 своих кошек вместе с двумя собаками в прогулках на свежем воздухе не ограничивает. Гулять они ходят на «террасу», прямо под окнами женщины расположен пристрой, где находится ЗАГС. По словам соседей, животные выходят справлять свои естественные нужды на эту крышу, тем самым создавая очень неприятный запах, причем не только на крыше пристроя, но и на этаже.

Видео: UTV

Жалуются соседи и на то, что в жару они открывают окна и к ним смело заходят животные, а именно собаки. Также с открытыми окнами приходят не только собаки, но и невыносимая вонь.

Телеканал сообщает, что разгневанные соседи уже обратились к властям, они отреагировали и забрали несколько животных. Соседи продолжили свою борьбу на чистую крышу и написали в Управление ветеринарии Башкирии, но специалисты не смогли попасть в квартиру, но отметили, что проверку они могут лишь по требованию надзорного органа и при наличии угрозы вреда жизни и здоровью.

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#Видео#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии
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