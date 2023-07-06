Рекордное число: раскрыто количество туристов на озёрах в Соль-илецке сегодня

Директор курорта Виктор Доценко в своем комментарии отмечает, что сотрудники и территория «Солёных озёр» готовы к «туристическому буму» во второй месяц лета. В частности, по его словам, на пляжах в будущем будет дополнительно установлено 500 шезлонгов, новые санузлы, в том числе для маломобильных гостей, новые душевые на Тузлучном озере и входной группе с ул. Советской.