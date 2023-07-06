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Published Сегодня, 13:25

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Рекордное число: раскрыто количество туристов на озёрах в Соль-илецке сегодня

6 июля 2023, 13:25
Фото: "Соленые озера" курорт// Telegram

Стало известно, сколько туристов посетило популярный у жителей Башкирии курорт

В администрации курорта отмечают, что рекордный показатель был достигнут в будний день
Сюжет
Отдых

Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, в четверг, 6 июня, число отдыхающих на соленых озерах превысило 20 тысяч человек. Резко увеличившееся количество отдыхающих в администрации связывают с пришедшим в конце прошлой недели потеплением.

Директор курорта Виктор Доценко в своем комментарии отмечает, что сотрудники и территория «Солёных озёр» готовы к «туристическому буму» во второй месяц лета. В частности, по его словам, на пляжах в будущем будет дополнительно установлено 500 шезлонгов, новые санузлы, в том числе для маломобильных гостей, новые душевые на Тузлучном озере и входной группе с ул. Советской.

Для посетителей курорта также работают различные заведения общепита с блюдами восточной и русской кухни и торговые точки с прохладительными напитками и мороженым. Подробнее о том, какие блюда туристы могут попробовать в местных кафе, Mkset рассказывал здесь.

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#Азамат Нухов#Общество#Водоемы#Летний оздоровительный отдых#Отдых
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