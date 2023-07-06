«Поседел сильно»: Радий Хабиров рассказал о том, что сильно изменило его жизнь

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 03:44
Глава Башкирии признался в интервью «Ведомостям», что за последнее время сильно поседел. Причиной тому Радий Хабиров назвал специальную военную операцию, которая изменила его жизнь.
Глава заявляет, что сейчас «непростое» время и они не ждут, что СВО закончится, но «работают над тем, что победить».
Ранее сообщалось, что на поддержку участников спецоперации и их семей власти республики потратили 4 миллиарда рублей.