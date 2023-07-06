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«Поседел сильно»: Радий Хабиров рассказал о том, что сильно изменило его жизнь

6 июля 2023, 03:42
Фото: 1MI

Глава Башкирии рассказал, из-за чего он поседел в последнее время

Признался в этом глава республики в интервью «Ведомостям».

Глава Башкирии признался в интервью «Ведомостям», что за последнее время сильно поседел. Причиной тому Радий Хабиров назвал специальную военную операцию, которая изменила его жизнь.

Глава заявляет, что сейчас «непростое» время и они не ждут, что СВО закончится, но «работают над тем, что победить».

Ранее сообщалось, что на поддержку участников спецоперации и их семей власти республики потратили 4 миллиарда рублей.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Хабиров Радий Фаритович#СВО#Общество
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